健身房驚傳遭20名黑衣人包圍 館長回應了！

健身房驚傳遭20名黑衣人包圍 館長回應了！(圖片／翻攝自成吉思汗館長-飆悍直播紀錄YouTube)

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館長陳之漢開設的「成吉思汗健身俱樂部」林口館5日晚間爆出遭多名黑衣人持刀棍包圍，甚至擋在店門口不讓會員進入，事件曝光後，館長並未出面解釋，就有網友不滿發文抱怨，並要求館長出面解釋，對此館長終於在6日晚間11點多開直播回應此事。

5日晚間一名網友在臉書粉專《靠北健身房》匿名爆料，表示館長陳之漢的「成吉思汗健身俱樂部」林口館遭20幾名黑衣人士包圍，且手中還持有刀棍等器械，且一群人擋住門口不讓會員進出，但當下卻未見館長出面處理，讓爆料的網友氣憤直呼「難道我們會員就該被擋住不能下去運動！還是你們兩個在外私人的事情，導致這種場面出現啊？這樣誰還敢去你們旗下公司運動！會員被打誰要負責！希望你能開直播解釋清楚。」

館長陳之漢6日晚間11點多左右，終於開直播回應，表示當天對方喝醉了，確實「有帶一些人來(健身房)」，但很快就離開了，也因為警方到場，所以便全部交由警方處理。館長解釋，「這個人在地方上，有些朋友互相有認識，所以有找人來跟我講，所以這事就交給警察處理。」館長強調，完全不認識鬧事的男子，只是比較老的一輩有熟悉，「我們做生意的，以後還要做很多事，而且那麼多人來拜託我」，因此目前也不打算提告。

他表示，自己也曾年輕過，「就做面子、人情給對方可以，不要再一次！你不能說要來就來嘛，拜託一下不要再發生了」。針對靠北健身房的發文，館長希望網友不要胡亂相信不實指控，「常被寫得很多奇奇怪怪的東西，不是不想計較，只是太忙了...希望大家不要看那些亂寫的屁話。」

對此林口分局表示，到場了解狀況後，發現是名35歲的張姓男子及其3名友人喝醉酒後在現場喧嘩，自稱是館長粉絲，趁酒後壯膽便與友人前往健身房說要找館長，過程中不斷喊話「今天不叫館長出面，就不讓健身房做生意」，但調查過後發現並未有任何暴力事件，且現場並沒有發現刀、棍等器械，雖說館長不打算提告，但聚眾鬧事的4人已經造成健身房困擾及使民眾心生恐懼，因此依恐嚇罪嫌將4人移送法辦。

健身房驚傳遭20名黑衣人包圍 館長回應了！ 健身房驚傳遭20名黑衣人包圍 館長回應了！(翻攝自《靠北健身房》臉書)

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