「會關起來！」村公物屢遭破壞 村長一段話廣播網推爆

2018年04月07日 11:11 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

(影片／網友Mu Han Chen提供)

村、里長廣播不只能像廣告中那樣叫小妹妹回家吃泡麵，也能用來嚇阻惡意破壞公物的人！宜蘭南澳一處村莊，傳出多處公物遭到破壞，這下村長真的生氣了！利用廣播呼籲破壞者不要僥倖，一段話「掏心掏肺」的廣播，引發網友關注，影片被轉分享上千次，不少人笑說，「村長太可愛了」。

有網友在臉書上PO出一段影片表示，「一進入家門，村辦公處村長的廣播就開始了」，仔細聽影片中內容，村長廣播希望破壞公物的人住手，「村長在這邊跟你跟大家講，村辦公處籃球場，還有南澳國小的籃球場，不要在破壞，小朋友還有青少年你們要發洩，有種就發洩去打那顆樹吧，你的拳頭去打那個樹，不要破壞公家的機關，你去破壞以後你法辦你還賠錢，還不然就是賠錢還關起來，厚，那不要再去破壞南澳國小的東西厚」。

村長還說，「不管你喝醉、還是你吃了搖頭丸、還是你吸毒的，你有一天會倒楣的跟你講一句話！村長會生氣的，不要太過份。村長也是人欸，我看不慣，我們南澳村的籃球場也被破壞亂七八糟，那南澳國小也被破壞了你們斟酌厚，不要在這樣鬧囉」。而原PO也表示，「所以，要聽村長的話！好不好！不要這樣！」

影片曝光後，吸引網友瘋狂轉發，並留言表示，「村長好像比較像喝醉餒哈哈」、「當村長壓力很大～你們懂啥」、「村長真的森七七了啦」、「村長經典語錄：不乖就抓起來去關」、「哈哈哈太可愛了，一定會連任下屆村長XD」、「真的是太好笑了啦」。事實上，大多數人幾乎沒聽過這樣的廣播內容，因此感到新鮮、有趣。