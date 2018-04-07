捷運正妹昏睡照惹網友暴動 酥胸上「神秘英文」釣出本尊解答！

捷運正妹昏睡照惹網友暴動 酥胸上「神秘英文」釣出本尊解答！(圖/ 翻攝自Instagram@ sayunhayung、臉書《爆廢公社》)

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有網友發現捷運上一名正妹胸前刺青是一排「神秘英文」，拍照分享到網路上引起熱烈討論。 有網友發現捷運上一名正妹胸前刺青是一排「神秘英文」，拍照分享到網路上引起熱烈討論。(圖/ 翻攝自Instagram@ sayunhayung)

現在有許多民眾搭乘大眾交通工具通勤，若有出現帥哥正妹更是成為眾所矚目的焦點。最近有一名男網友搭捷運時，發現有正妹坐在座位上睡著，他被對方胸前一排「神秘英文」刺青吸引，忍不住感嘆自己應該多讀點英文；這張正妹昏睡照也引起網友暴動，沒想到竟釣到本尊出面留言解答。

3日有一名男網友在臉書社團發文，提到他一早搭乘捷運時看到一排「英文字」，因為好奇想了解這排字的意思，還說自己因此遲到，並附上一張捷運正妹昏睡照，意外引起熱烈討論；原來男網友看到的「神秘英文」是正妹胸前的刺青，畫面中看到正妹閉著眼睛聽音樂，但她的性感穿著露出大面積酥胸，在捷運上也容易成為注目「嬌」點。

這張照片引起上萬網友按讚留言，有不少人開玩笑地說，「我也看了半小時還是看不懂」、「英文我是沒問題，只是近視沒戴眼鏡要湊近點看」、「看不太清楚要捧起來看仔細點」；還有許多人猜測「神秘英文」到底是什麼，「那英文的含意是？」、「可能是看三小的英文」。

男網友將照片分享到臉書社團後，竟意外釣出本尊出面留言回應。 男網友將照片分享到臉書社團後，竟意外釣出本尊出面留言回應。(圖/ 翻攝臉書《爆廢公社》)

原PO萬萬沒想到他偷拍的捷運正妹居然也是社團成員，本尊跳出來解答英文字是她的「原住民名字」；而女主角叫做「莎韻Sa Yun」，是一名線上直播主播，臉書和Instagram也有不少粉絲，從IG中發現她是個喜歡搭乘捷運的正妹，也看得出來她平時穿著就比較性感，所以IG中也有許多性感照。

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