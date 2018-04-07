高校妹沒穿內衣上課激凸 校方竟給她4片OK蹦「遮羞」

2018年04月07日 17:13 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

最近美國一名17歲女高中生馬丁尼茲(Lizzy Martinez)因為沒穿內衣上課，學校老師認為她「激凸會分散學生注意力」，直接給她4片OK蹦請她遮住乳頭，讓她覺得受到歧視當場痛哭；後來馬丁尼茲的媽媽決定投訴學校，校方才道歉並表示以後會用更妥善的糾正方式。

綜合外媒報導，馬丁尼茲就讀位於佛羅里達州的布雷登頓高中，日前她上學時被學校老師發現灰色長袖襯衫內，沒有穿著內衣，頓時要求她加穿一件T恤遮住胸部，怕她的行為會影響其他學生。而校長貝拉斯克斯(Violeta Velazquez)更特地約談馬丁尼茲，覺得她就算加穿T恤也遮不住可能會「激凸」的胸部，便要求她到醫護室「處理」。

OK蹦示意圖。(圖/ 取自達志影像)

馬丁尼茲一到醫護室時，校護馬上給她4片OK蹦，要求她得在左右兩邊乳頭個貼2片「遮羞」；而校方的要求讓馬丁尼茲感到十分委屈，當場崩潰大哭。馬丁尼茲的母親得知此事，開車時更驚訝到狠踩煞車，停在路邊痛批學校「無禮」的處理方式。

後來校方才出面坦承「處理方式」失當，但仍認為學生衣著合宜、注意整潔，是校規規定，老師們只是希望馬丁尼茲能遵守。但馬丁尼茲認為校規並沒有規定學生一定得穿內衣上課，學校處理方式也相當不尊重女學生，她甚至在推特發文並標籤學校，沒想到校方居然直接封鎖她的帳戶。