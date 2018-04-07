傻男看影片當機急畫圖「尋老婆」 網友秒神出真面目：她是女神

2018年04月07日 20:24 邱柏玟

女主播馮提莫翻唱周杰倫的《楓》。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

現在有很多網路紅人會透過各種平台直播跟粉絲互動，或是拍各種影片吸引網友觀看。日前有一名男網友在YouTube觀看正妹素人唱歌，但看到一半電腦突然當機壞掉，讓他急忙之下將剛剛的正妹「老婆」畫下來PO到臉書詢問；沒想到有網友憑著他簡單的畫風，馬上神出真面目，讓不少人直呼超佩服。

昨(6)日一名男網友在臉書社團發文求助，他提到自己在YouTube看影片，是一名長得很漂亮的大陸女主播在唱歌的影片，影片看到她剛好在翻唱周杰倫的《楓》，電腦竟突然當機，「回頭找的時候連瀏覽網址也沒有」，所以原PO便憑著記憶畫下正妹「老婆」的樣貌，請網友幫他找找看。

原PO畫出的尋人畫像相當簡單，女子有一張方臉加上尖下巴、直直的黑髮、細細的眉毛、圓圓的雙眼、不規則的紅嘴唇，髮型是露額頭的那種，以及身上穿著一件上頭印有「SSA」的白色T恤。

有網友馬上神出原PO急著尋找的「老婆」。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

沒想到他發文不到幾分鐘，有神人馬上找到影片女主角「馮提莫」，其他網友看完超佩服，紛紛直言「是版主畫得傳神還是網友厲害？」、「這樣也找得到」；還有不少人笑說，「小畫家是ni？」、「馮提莫看到這張會哭死」。

馮提莫在大陸是相當有名的當紅女主播，光是微博就擁有超過7百萬粉絲，一開始她本來只是玩遊戲的實況主，偶然在直播中唱歌，好聽的歌聲被不少粉絲誇讚，也讓她常常翻唱許多歌手的知名歌曲；馮提莫後來甚至有唱過電影主題曲，像是大陸爆紅電影《前任3：再見前任》的宣傳曲《再見前任》。