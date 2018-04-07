2018年04月07日 21:20 邱柏玟

包白包卻反收「多20元紅包」 神人解惑網驚呼：長知識！(圖/ 翻攝自臉書《彰化人大小事》)

從古至今有很多習俗禁忌，大多數年輕人都不太清楚，不過，還是有一些禮俗不常見，遇到時往往會不知所措。最近有一名女子因為鄰居家有人過世，包白包過去後，對方卻將錢抽出並加了20元放進紅包袋再拿給她；鄰居的動作讓她一頭霧水，讓她決定PO網求解，馬上有神人解惑，讓大票網友直呼「長知識了」。

2日有一名來自彰化的女網友在臉書社團《彰化人大小事》發文，詢問有沒有人知道關於白包的禮俗，她表示鄰居加有人過世，她包白包過去後，「結果鄰居將白包錢拿出，再放進紅包，再多(放)20元進紅包袋」，後來便將紅包再交給她，讓她當下很不解，忍不住想問「代表什麼意思」。

馬上有不少懂禮俗的人跳出來解惑，讓其他網友直呼「長知識了」。(圖/ 翻攝自臉書《彰化人大小事》)

沒想到馬上有許多懂禮俗的網友跳出來解惑，「不收禮，要還回對方要用紅包，是習俗」、「表示不收奠儀，但不能直接退給你們，因為是單數，所以再加雙數的錢置於紅包袋，退還給你們，已表感謝你們的心意」、「受你的白包禮，不受你的禮金，禮金用紅包回禮」。

有不少跟原PO一樣都是第一次聽到這種禮俗，紛紛讚嘆「長知識了，謝謝」、「好鄰居」、「真的是長知識了」、「您這鄰居是知禮良善」、「是好意的」；還有人補充說明，「老一輩說法紅包內除了要退還的錢外還要放糖！後來改放糖果」。