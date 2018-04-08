泰國路邊攤菜色多達千種 菜單從天花板貼到洗手間

泰國路邊攤菜色多達千種 菜單從天花板貼到洗手間(圖翻攝自/世界日報)

友善列印
/綜合報導
泰國路邊攤菜色多達千種 菜單從天花板貼到洗手間(影片來源/youtube/thairath)

台灣不少人喜歡至泰國旅遊，不外乎就是看準當地美食。一間位於程逸府的路邊攤佔地約30坪，不過卻擁有1000多種菜色，菜單甚至多到從天花板寫到洗手間，而菜色也相當多元化，從當地傳統美食到異國料理，吸引許多民眾慕名而來，也由於菜單相當多樣化，也成為該店的特色。

46歲老闆兼主廚薩尼(圖翻攝自/世界日報) 46歲老闆兼主廚薩尼(圖翻攝自/世界日報)

位於泰國程逸府的「CookNit（กุ๊กนิตย์）」僅是一間約30坪左右的小店面，不過由於它的菜單相當多樣，菜色甚至多達一千多種，店內從天花板到洗手間的牆壁上都貼滿菜單，不論是泰式炒羅勒煎蛋飯，或是義大利麵料理等，小小的店面裡充滿異國氣氛，而店內的餐點價格介於30至90泰銖(約新台幣27至83元)，吸引許多醫生、護士、學生及上班族光顧。

店內的餐點價格介於30至90泰銖(約新台幣27至83元)，吸引許多醫生、護士、學生及上班族光顧 店內的餐點價格介於30至90泰銖(約新台幣27至83元)，吸引許多醫生、護士、學生及上班族光顧(圖翻攝自/世界日報)

而46歲老闆兼主廚薩尼表示，他以前曾在餐廳擔任廚師，之後便出來自己開店，如今已經營近10年的時間，為了能夠讓顧客吃到各式各樣的美食，已經忙到無心擴店，而是絞盡腦汁開發新菜色，由於薩尼的生意相當不錯，每天的營業額平均約8000泰銖（約7780元台幣）。

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