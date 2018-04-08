使用微信要注意！說了這些內容可能遭逮捕

2018年04月08日 08:00 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

世界各地的民眾都有習慣使用的通訊軟體，像是大多數台灣人很愛用「LINE」，美國人會用「WhatsApp」。由大陸騰訊在2011年推出的通訊軟體「微信」，上線至今已經是當地民眾必備的App之一，但使用微信其實得注意很多小細節，不然極有可能被相關單位逮捕。

1.在朋友圈中暴露犯罪證據

不久前，加拿大有一名華人女子因為涉嫌賣淫被遣返，而會被發現就是因為她在微信朋友圈發送的訊息被截圖；該女透過微信找嫖客，當相關人士假扮嫖客加她微信後，在她的朋友圈看到大量賣淫相關訊息，直接截下她的「犯罪證據」，她也被逮捕歸案。

2.表情符號或訊息太猥褻

有一名在加拿大留學2年多的男子，求學階段辦理簽證等手續都十分順利，但2017年暑假他回加拿大時，海關人員卻沒收他的手機，並將他帶到「小房間」，還把警察叫來，「這位同學的手機微信群聊中，發現疑似淫穢影片」。

男子聽完嚇得馬上解釋，他沒有參與聊天，只是被朋友拉進去群組，後來加拿大警方才認定他沒有犯罪；不過海關人員卻堅持撤銷他的簽證，男子連溫哥華機場大門都沒踏出去，就被遣返回家鄉。

3.聊天對話中留下把柄

2016年有一名在美國洛杉磯留學的女子，在機場被要求交出手機檢查，但她自認沒有說過什麼太誇張的言論，豈料幾個小時後，海關人員竟拿出幾張紙，上頭是2015年時她和朋友用微信聊天的對話記錄，提到「不適真的想上學，只是臨時掛一下身分」。

沒想到就因為這段對話，她也不清楚自己當時為什麼會說出這種話，在無法解釋的狀況下，該女最後仍沒逃離遣返的命運。