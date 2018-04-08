名校學霸曾是「理科狀元」 畢業後卻回鄉當保全

名校學霸曾是「理科狀元」 畢業後卻回鄉當保全(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

友善列印
／綜合報導

在求學階段通常會遇到會讀書的同學，也會羨慕他們畢業後一定能有好的前途。大陸一名男子張曉勇在高中時以理科第一名的成績，成為清華大學的學生，讓親朋好友期待他將來有一番成就，豈料，畢業後就業，隨著時間夢想被澆熄，最後寧願回鄉當保全；他的經驗引起網友熱議，有人更直言「這是資源浪費嗎？」

綜合陸媒報導，張曉勇在1991年以湖南長沙理科第一名的成績，考上清華大學生物科學與技術系，讓家人及鄉親都很驕傲；在1996年大學畢業後，張曉勇決定到廣州一間中外合資的企業工作，想要從事產品研發才不會辜負理想，沒想到他卻被分配到「客服部」，瞬間澆熄他滿腔的熱情與抱負。

他的經驗引起網友熱議，有人更直言「這是資源浪費嗎？」 他的經驗引起網友熱議，有人更直言「這是資源浪費嗎？」(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

後來父親生病臥倒在床，讓他決定回鄉工作方便照顧家人，但當地工作機會不如大都市多，他有當過幾年房仲，還去當了市場保全，而現在則成了物流業客戶部主任。對於別人認為他名校畢業卻做這種工作給予異樣眼光，但張曉勇表示，「從清華出來，有的說要當大官，有的說要掙大錢，但每個人都可以有自己的想法」，他最後也是為了家庭、父母，決定早一步走向社會工作崗位。

張曉勇從名校學霸變成保全、物流業主任的經歷引起網友熱烈討論，有不少人留言吐槽，「清華北大這樣的教育資源不是為了培養社區保安」、「從他個人角度確實無所謂，但從社會角度看感覺是資源浪費」；但有許多網友跳出來替他說話，「你不是他，沒權利評論他的生活」、「人家是孝順，想多陪陪父母」、「多純樸的人啊」。

日本街景激像台灣？ 他嘆「沒... 抓到！2桌菜「6380元」台...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。