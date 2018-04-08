名校學霸曾是「理科狀元」 畢業後卻回鄉當保全

2018年04月08日 12:01 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

在求學階段通常會遇到會讀書的同學，也會羨慕他們畢業後一定能有好的前途。大陸一名男子張曉勇在高中時以理科第一名的成績，成為清華大學的學生，讓親朋好友期待他將來有一番成就，豈料，畢業後就業，隨著時間夢想被澆熄，最後寧願回鄉當保全；他的經驗引起網友熱議，有人更直言「這是資源浪費嗎？」

綜合陸媒報導，張曉勇在1991年以湖南長沙理科第一名的成績，考上清華大學生物科學與技術系，讓家人及鄉親都很驕傲；在1996年大學畢業後，張曉勇決定到廣州一間中外合資的企業工作，想要從事產品研發才不會辜負理想，沒想到他卻被分配到「客服部」，瞬間澆熄他滿腔的熱情與抱負。

他的經驗引起網友熱議，有人更直言「這是資源浪費嗎？」(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

後來父親生病臥倒在床，讓他決定回鄉工作方便照顧家人，但當地工作機會不如大都市多，他有當過幾年房仲，還去當了市場保全，而現在則成了物流業客戶部主任。對於別人認為他名校畢業卻做這種工作給予異樣眼光，但張曉勇表示，「從清華出來，有的說要當大官，有的說要掙大錢，但每個人都可以有自己的想法」，他最後也是為了家庭、父母，決定早一步走向社會工作崗位。

張曉勇從名校學霸變成保全、物流業主任的經歷引起網友熱烈討論，有不少人留言吐槽，「清華北大這樣的教育資源不是為了培養社區保安」、「從他個人角度確實無所謂，但從社會角度看感覺是資源浪費」；但有許多網友跳出來替他說話，「你不是他，沒權利評論他的生活」、「人家是孝順，想多陪陪父母」、「多純樸的人啊」。