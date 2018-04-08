空服員薪水憑什麼比護理師高？網友開戰了

空服員薪水憑什麼比護理師高？網友開戰了（中時資料照）

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／綜合整理

近年來時有耳聞空服員上街爭取福利權益，對此有網友好奇發問，護理師最少得接受4年專業訓練，起薪才有4至6萬；而空服員卻只要接受3至6個月訓練，薪水最多則可領到10萬，差別待遇讓他想不通，為此讓他忍不住詢問：「空服員憑什麼比護士薪水高？」

一名網友在《批踢踢實業坊》發文，表示護理師最少要接受4年專業訓練才能進入職場，每天做牛做馬起薪頂多4至6萬，在台灣擁有護理師資格一堆，但實際在職者卻不到一半；反觀空服員，只要接受3至6個月訓練，薪水最血汗也有3萬、最多則到10萬，每次徵人錄取率都不超過5％，但卻人人搶破頭，為此感到相當好奇。

文章曝光後，引起兩派網友爭論，其中一位網友回文，提出了諸多空服員辛苦之處，像是「開關艙門」、「機艙安全檢查」、「機上緊急情況處理」等等，還得以身體對抗長時間工作及時差帶來的長期疲憊感，還不含風險暴露問題，直言「空服面對的工作壓力不比護理人員低」，「其實不是空服薪水太高，而是護理人員薪水太低好嗎？」

其它網友看完紛紛大嘆「這到底有什麼好比的」、「互相體諒很難嗎？各有各的辛苦」、「可能是因為職業壽命有限吧」、「專業跟薪資多寡有時候不一定成正比」、「嫌護士薪水低，可以去考空服員呀...各憑本事吧」、「講到危險性和健康，怎沒人想到工地大哥、貨車司機、傳產...」、「明明就是護士被壓榨錢太少，怎麼是去怪空服員錢太多」、「是臺灣整體薪資太低，不是空姐高」。

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