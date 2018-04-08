搭電梯時為何都會好尷尬？專家這樣說

搭電梯的會出現的尷尬情況，其實和人們的本能有關（示意圖／shutterstock）

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不少人都曾有在與陌生人搭電梯時感受到尷尬的氣氛，不少影劇也常常安排已分手的戀人、曖昧中的朋友、關係不佳的家人在電梯裡巧遇，來強化兩人之間的尷尬氛圍，那你有沒有想過，為什麼人們在電梯裡面都會變得尷尬呢？

心理學家指出，電梯是一種密閉的小空間，這樣的密閉空間打破了一種人與人之間通常會保持距離的本能反應，一般人在與他人接觸時，都會下意識地保持大約一個手臂寬的距離，而在搭電梯時卻因為空間的限制無法做到這一點，因此人們就會顯得相當尷尬，而為了不讓其他人感受到「領域被侵犯」的感覺，人們多半會選擇避免眼神交會，卻反而讓尷尬的氣氛上升到最高點。

根據專家的研究，通常人們在進電梯之後會面朝電梯站立，若是有人進來，我們多半會需要移動一下位置，而這種移動其實也有其規律，乘客好像是有著「知道在電梯裡要怎麼移動」的本能一樣。

舉例來說，電梯裡只有你一個人，那你當然可以隨便站，但若是又有一個人進來之後，通常人們會個選擇站在對角線的兩端，因為這樣的話兩人之間的距離會是最大，當第三個人進來之後，人們就會下意識的把電梯分為兩個直角三角形，第三個人會站到電梯中央，也就是對角線的中心點，若是再有人進來，則是會各據一角，而第五個人則是會站在四人的中間，至於接下來進入電梯的人，也都會選擇與其他人距離最遠的位置來站。

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