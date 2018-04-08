2018年04月08日 19:00 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

你在洗澡過程中有什麼習慣嗎？好比說有些人不到5分鐘就洗好了，但有些人卻能在浴室內待上30分鐘至1小時，靜靜享受放鬆的時刻。根據國外網站《Little Things》分享一篇文章「9種洗澡的習慣」，透過日常的洗澡過程竟然就能看出一個人的個性！

一、邊洗澡邊刷牙

這一類的人不喜歡浪費時間，喜歡充分利用時間做許多事情，但也因此有時候對於事情的發展會出現不耐煩的情緒。只是，大多數的人還是很欣賞你這樣節省時間、精力和金錢的方式。而你也是個十分積極向上、具有企圖心的人，這會使你在職涯發展中有番成就。

二、打開水龍頭直接淋浴

直接開啟水龍頭，不怕被冷水或熱水刺激到的你，具有冒險家的精神，同時也是熱愛追求刺激，在朋友間更是能夠扮演鼓舞人心的角色，因此身邊的朋友都十分喜歡你，雖然時刻都冒著風險，但往往能從職業和人際關係中得到回報。

三、戰鬥澡般的迅速沐浴

這一類的人，可能不是個「守時」的人，對於時間的掌控不好，但不代表你出席任何場合時沒有處於最佳狀態，你只需要關心可以使自己更好的事物。另外，你也是個相當有愛心的人，時常將他人的需求放在工作之上，這會讓你和對方的關係更佳。

四、洗澡時一邊唱歌

這一類的人代表你充滿自信，就算本身沒有任何音樂天賦，但你仍不介意和世界分享自己的歌聲，總是想著「活著就是要開心快樂」的你，通常不太在乎他人對自己的看法，你不會輕易受到自我意識或是尷尬的牽絆，這樣放鬆的你，也讓家人、朋友們都喜歡和你相處。

超準！9種洗澡習慣揭露隱藏個性 洗澡邊刷牙的人「有企圖心」(圖片／達志影像)

五、使用沐浴球

這說明你其實是個做事乾脆徹底的人，通常朋友、同事們都會發現你是他們認識的之中，最可靠也最值得信賴的人之一，就如同你洗澡時依賴使用沐浴球一樣。另外，你的心思相當細膩，注重其中的小細節，這會讓你在事業上一帆風順。

六、一個人泡澡

你是個相當感性、樂觀的人，而你喜歡悠閒自在的生活方式，身旁的人都十分羨慕你的鎮定和冷靜。願意花時間享受泡澡的你，即便處在壓力或是戲劇性的時刻，你能安然地享受生活中的簡單樂趣。

七、洗冷水澡

你是個情緒起伏大且容易激動的人，洗冷水澡是可以讓你冷靜下來的方法之一。你是個追求速戰速決的人，但也因此讓自己處在分歧或是爭論之中，但你敏銳的自我意識可以幫助你冷靜地做出選擇。

八、邊洗澡邊做白日夢

這一類的人代表你相當富有想像力，洗澡的過程中更是能讓你想像力狂野奔放的地方。你本身就是個崇尚自由且充滿想像力和藝術才能的人，身邊的人也都十分欣賞你看待世界的這股獨特幽默感及創意的想法。

九、邊洗澡腦中邊列清單

你是個無時無刻都在用大腦思考的人，即便你眼前要做的只有洗頭這件事，你也會不停地在思考隔天的待辦事項。你是個喜歡解決問題，並且善於長期規劃的人，洗澡的過程中列表的習慣，能讓你在各方面都做好準備，達到最好狀態。