百萬名車臨停...店家怒譙「沒水準」這幕讓網友戰翻了！

百萬名車臨停...店家怒譙「沒水準」這一幕讓兩派網友戰翻了！(圖片／翻攝自爆怨公社)

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／綜合整理

高雄一間店家老闆娘表示，因受不了店門前一輛百萬名車臨停，於是在車前擋風玻璃貼上手寫字條敬告，直呼車主的行為「沒水準」，照片曝光後，引發兩派網友熱烈討論。

該老闆娘將整個過程PO上臉書社團「爆怨公社」中，表示受不了店門口被一輛LEXUS百萬名車臨停，於是寫了張字條貼在車頭擋風玻璃上，「敬告車主：謝謝您讓我們見識到沒水準與沒道德的典範！原來高級車主是這般的理直氣壯」。

百萬名車臨停...店家怒譙「沒水準」這一幕讓兩派網友戰翻了！ 百萬名車臨停...店家怒譙「沒水準」這一幕讓兩派網友戰翻了！(圖片／翻攝自爆怨公社)

但仔細一看，該輛名車臨停的地方並沒有紅、黃線，因此並無違法，不少網友紛紛替車主喊冤，「沒畫線本來就可以停啊」、「不會去申請畫線？」、「沒紅線、沒妨礙車輛人員進出，為何不能停？」但另一派網友則力挺原PO，表示「法律是最低標準，怎麼一堆人下限這麼低」、「只要沒違法，就天下我最大？」「 讓他抱怨一下啊，不管誰家門口被不認識的停，多少都會不開心，將心比心」。

事後，原PO回應，表示知道車主並無違法，PO出該文也只是想要抱怨一下，認為車主臨停卻不留聯絡電話，樓上住家有位重度身心障礙的小孩，隔壁2樓是語言治療所，因此基於這些考量之下，才會決定貼出字條敬告。

使用微信要注意！說了這些內容...

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