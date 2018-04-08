日本街景激像台灣？ 他嘆「沒有出國的感覺」

2018年04月08日 10:49 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

近年來，台人出國旅遊盛行，尤其「日本」更是許多台灣民眾心中的旅遊第一名，只是有網友PO出一篇名為「有沒有去日本沒什麼出國感覺的八卦？」的文章，該網友表示每到日本東京，都覺得街景和台灣差不多。文章曝光後，引發網友熱烈討論。

一名網友在PTT上發文表示，每次到東京旅行，「明明飛機搭3個小時，落地卻覺得沒和台灣差太多，沒有那種『異國風情』的感覺。搭個skyliner進城，鐵路兩側的風景，看起來跟台灣有87%像，唯一的差別就在比較乾淨一點，房屋比較整齊一點，整體來看就是高一個檔次的台灣，但並沒有真的到外國的感覺。」

他認為，雖然路上行人大多講日文，但很多地方招牌漢字一堆，東拼西湊的就知道意思，「不太有那種出了國接受到文化衝擊的感覺」，路上更是像台灣一樣隨處也能見到7-11或是全家，「整個東京市區高樓大廈說真的也沒特別多，大部分民宅都2、3樓而已，反而台北的樓還普遍偏高，像高級版的台灣」。

文章曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛留言表示，「都市景觀沒差很多，但是感受差很多，然後鄉下就更別提了，景色和環境屌打台灣」、「人行道只有行人跟自行車超爽的」、「上禮拜也聽日本人說台灣除了機車很多以外很像在日本」、「建議你不要再去日本浪費錢了」、「差多了好嗎」。