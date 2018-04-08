2018年04月08日 12:38 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

又傳出有店家坑殺觀光客事件！一名網友發文表示，趁著清明連假和親友前往花東旅遊，到了台東一間山產店用餐，沒想到吃完後發現價格高的離譜，懷疑碰上坑殺觀光客的店家。

該網友表示，全部親友總共點了兩桌菜，分別是「炒高麗菜、炒魷魚、炒箭筍、蔥爆牛肉、炒海瓜子、金針湯、炒苦瓜，加上兩桌合點七份蝦仁炒飯、七份炒麵。菜難吃就算了，用餐過程中還看到用完餐的客人和老闆爭論價錢」，原本不以為意，沒想到準備結帳時才發現竟然要價6380元。

原PO向店家要了收據，發現老闆多算一次合點的蝦仁炒飯和炒麵，一共多算1260元，令他感到相當不滿。原PO表示，「沒有在點餐錢詢問價錢是我們的問題，但老闆可以連續算錯兩桌的錢這點真的讓我們覺得很匪夷所思！」痛批店家根本是打著優越的地域條件，騙一些遠道而來的外來客。

事後，原PO上網搜尋該店家的評價才發現，已經有不少網友都給予「負評」，他也呼籲大家，「眼睛一定要睜亮，不要當了冤大頭。」該文在臉書社團「爆料公社」曝光後，引發網友熱議，紛紛留言表示，「想發展觀光，就是最怕這種坑殺遊客的黑店」、「很多賣物品或食材都未標價格，比較容易有地雷」、「網路還是有它的效用」、「評價沒一個好的...扯」、「太扯了！嚇死人的貴」。

抓到！2桌菜「6380元」台東山產店疑坑殺觀光客。(圖片／翻攝自爆料公社)