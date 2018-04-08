最扯三寶！錯過交流道 「急停逆向迴轉」害慘2車悲劇了

2018年04月08日 18:00 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

(影片／取自YouTube)

馬路三寶無所不在！網上近日流傳一段高速公路上行車影片，一輛白色小轎車不明原因錯過了交流道，竟打算直接逆向迴轉這時後方的聯結車剎車不及直接翻覆，另一輛聯結車也為了要閃避白色小轎車整個打橫在高速公路上，畫面十分驚險。

一名網友近日在YouTube上曝光一段高速公路上頭的畫面，只見影片中一輛白色小轎車原本行駛在內線道，疑似因為發現錯過交流道，竟異想天開剎車停在內側車道與外側車道間，打算要來個逆向大迴轉下交流道。

最扯三寶！錯過交流道 「急停逆向迴轉」害慘前後車悲劇了。(圖片／翻攝自YouTube)

不料，後方一輛聯結車剎車不及，雖說閃過白色小轎車，但因為車體龐大失控打滑，整輛車翻覆在前方，白色小客車見狀竟還是執意要逆向迴轉要下交流道，這時後方又來了一輛藍色聯結車，可以看出駕駛死命地要踩住剎車，結果整輛車就這樣打橫在高速公路上。

沒想到整起事故的肇事車白色小轎車駕駛，竟然完全不當一回事的直接開下交流道，讓人看了十分憤怒。影片曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛留言表示，「下錯交流道請不要迴轉好嗎？你要自殺沒有人有理由陪你啊！」、「天啊！這駕照到底是怎麼拿到的」、「太扯了吧！拜託不要出來害人可以嗎」、「真是有夠沒水準的」。