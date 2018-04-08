老爸送「蘋果手機」當禮物 兒興奮開箱燦笑秒變眼神死

2018年04月08日 14:11 邱柏玟

遇到節慶親朋好友送禮是很常見的事情，如果能收到自己期待的東西那會有多開心！日前英國蘇格蘭一名喜劇演員希南(Joe Heenan)決定送兒子「蘋果手機」當復活節禮物，兒子收禮時開心的露出燦爛笑容，但拆開禮物發現只是老爸惡作劇，瞬間眼神死；希南拍下兒子的反應分享到網路上，讓大票網友全笑翻。

據《每日郵報》報導，希南決定在愚人節當天給兒子一個「驚喜」，他跟兒子說要給他一支「蘋果手機」當作復活節禮物，讓兒子滿心期待這份大禮。在收到禮物時，希南還替兒子留影，照片中看到他露出燦露笑容和深邃酒窩，手中拿著一支「蘋果手機」，看起來相當開心。

原來希南的「蘋果手機」是一顆真的蘋果，讓他的兒子馬上眼神死。(圖/ 翻攝自推特)

沒想到希南兒子興奮地拆開禮物後，看到「蘋果手機」後瞬間眼神死，因為蘋果手機盒裡面居然是一顆真的蘋果，上面還插了「天線」及貼上一張「手繪鍵盤」，盒子內附上一張紙條，寫著「哈哈愚人節」；原來這一切都是希南的惡作劇，害兒子一臉哀怨。

希南特地將兒子收到禮物的前後兩張對比照分享到推特，笑說「我告訴兒子，我買給他一支蘋果手機當復活節禮物」；兒子的反應也讓許多網友笑翻，「他的表情太好笑了哈哈哈」、「第二張照片的臉真的很好笑」。其實希南已經不是第一次對小孩惡作劇，早在2016年他就曾經用iPad盒子，逗弄自己的兩個小孩。

其實希南在2016年就對自己的兩名小孩做過類似的惡作劇。(圖/ 翻攝自推特)