他擔心打1985會被電爆 過來人教一招「換長官跟你求饒！」

2018年04月08日 15:55 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

當過兵的人都曉得，如若在軍營中碰上不當管教或是不公正對待時，都可以透過官方的國軍申訴管道「1985專線」來為自己主持公道。但近日有網友就好奇的發文問說「真的有人敢打1985嗎？」文章一出，引發網友熱烈討論。

該網友表示，每次指揮官集合訓話時，都會要求要背他的手機號碼，然後說「你打1985最後還是會繞到我這裡來，那你為什麼不直接打給我呢？」還說「要是有人打1985，我會把他叫到指揮官室來，問為什麼不先打給我！」

原PO透露，士官長也強調，「有問題就直接跟我或班長反應，不用到指揮官那裡，我一定會幫你們解決問題，要是有誰打1985，我一定『電』死他，而且是集合的時候把他叫出來幹。」這可讓原PO聽了超傻眼，無奈地問道「這樣真的還有人敢打1985嗎？」

該文在PTT上引發網友熱烈討論，不少當過兵的過來人都表示「1985」很有效，「打一次沒用你不會照三餐打喔」、「只要言之有理，打了就是你贏，不要怕被電，若是被電就繼續打」、「打一兩次會被幹飛，但別怕，連打十次就無敵了」、「照三餐打就對了，換他向你求饒」、「金門當兵有人狂打，連連長都怕他了啊」「、打一次，是你怕；打五十次，換他們怕到死」、「打一次會找時間嗆你，第二次會說你都講不聽的，第三次他會跪著求你『賣勾卡啊』啦」。