他擔心打1985會被電爆 過來人教一招「換長官跟你求饒！」

他擔心打1985會被電爆 過來人教一招「換長官跟你求饒！」(圖片／本報系資料照)

友善列印
／綜合整理

當過兵的人都曉得，如若在軍營中碰上不當管教或是不公正對待時，都可以透過官方的國軍申訴管道「1985專線」來為自己主持公道。但近日有網友就好奇的發文問說「真的有人敢打1985嗎？」文章一出，引發網友熱烈討論。

該網友表示，每次指揮官集合訓話時，都會要求要背他的手機號碼，然後說「你打1985最後還是會繞到我這裡來，那你為什麼不直接打給我呢？」還說「要是有人打1985，我會把他叫到指揮官室來，問為什麼不先打給我！」

原PO透露，士官長也強調，「有問題就直接跟我或班長反應，不用到指揮官那裡，我一定會幫你們解決問題，要是有誰打1985，我一定『電』死他，而且是集合的時候把他叫出來幹。」這可讓原PO聽了超傻眼，無奈地問道「這樣真的還有人敢打1985嗎？」

該文在PTT上引發網友熱烈討論，不少當過兵的過來人都表示「1985」很有效，「打一次沒用你不會照三餐打喔」、「只要言之有理，打了就是你贏，不要怕被電，若是被電就繼續打」、「打一兩次會被幹飛，但別怕，連打十次就無敵了」、「照三餐打就對了，換他向你求饒」、「金門當兵有人狂打，連連長都怕他了啊」「、打一次，是你怕；打五十次，換他們怕到死」、「打一次會找時間嗆你，第二次會說你都講不聽的，第三次他會跪著求你『賣勾卡啊』啦」。

他擔心打1985會被電爆 過來人教一招「換長官跟你求饒！」 他擔心打1985會被電爆 過來人教一招「換長官跟你求饒！」(圖片／翻攝自PTT)

「我要7分熟！」陸軍584旅...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。