不喜歡胖子！純情男告白遭拒絕 1年狠甩40公斤變身「韓系男神」

2018年04月08日 17:00 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

一般人告白失敗後大多選擇放棄，很少人願意將自己努力變成對方喜歡的樣子。大陸就有一名17歲純情男劉奇偉因為體重110公斤，高中時對班花一見鍾情並追求是愛，但對方表示「不喜歡胖子」，讓他下定決心減肥，一年時間就甩掉40公斤，徹底變身「韓系花美男」，成功將初戀班花追到手。

綜合陸媒報導，17歲的劉奇偉有著韓國歐爸182公分的高挑身材，站在同儕間很難不注意到，但因為他有著110公斤圓滾滾的身材，還有若隱若現的雙下巴，讓他當不了「歐爸」之外，還常常散發「我是好人」的氣息；儘管他懂得利用衣服遮掩厚重身軀，但依些小動作就讓各部位的肥肉溢出，導致沒什麼女同學將他放心上。

劉奇偉因為被初戀以「不喜歡胖子」的理由拒絕，讓他下定決心減肥。(圖/ 翻攝自微博)

劉奇偉當時從來不覺得「肥胖」是個問題，直到高中時遇到初戀女神也是班花，他天天找女神聊天相處，更把握時機告白，沒想到對方打槍說「不喜歡胖子」。被拒絕的劉奇偉不僅沒有放棄，還因此下定決心為愛減肥，「特別喜歡她，為了便得更好，才能配得上她」。

一年的時間內，劉奇偉透過網路上各種瘦身秘方，開始改善自己的飲食，以及天天運動，居然從110公減到剩下70公斤，瘦下來後不只是身材變好，連臉孔都變得更深邃，隨便穿穿都像是「韓系花美男」。

瘦下來的他，連超短平頭造型都能駕馭。(圖/ 翻攝自微博)

瘦下來變成男神的劉奇偉最後也追到他夢寐以求的初戀情人，但後來還是分手，但他仍非常感謝她，因為初戀他才會決定「重生」，做一個全新的劉奇偉。而劉奇偉在知名App「抖音」裡也擁有許多粉絲，還有人因為他真的太帥了，懷疑他是不是整形，他也對此表示，「瘦了40公斤，臉上的肉少了，皮膚更緊緻，沒有整形」。