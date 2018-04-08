跨海買樂透爽中頭獎6.6億 「時差」卻害他一毛都領不到

示意圖。(圖/ 取自達志影像)

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／綜合報導

被幸運女神眷顧卻成了夢一場！最近澳洲有一名男子戈爾德(Peter Goddard)透過網路跨國買美國樂透彩券，沒想到驚喜中了頭獎，能與另外兩名幸運兒平分7120萬美元(約新台幣21億元)；但事後他不但沒拿到獎金，還收到彩券公司通知「您沒有中獎」，認為戈爾德利用澳洲與美國之間的時差「作弊」。

綜合外媒報導，住在澳洲今年54歲的戈爾德在去年10月13日早上11點(美國東部時間晚上11點)時，到美國Lottoland官網買彩券，投注「2、7、12、18、26、31」6個號碼，也在早上11點27分完成付款，並收到彩券公司寄來的「下注成功」郵件。

開獎後，戈爾德發現自己中了頭獎，當期還有另外兩名幸運兒中獎，所以他將與他們一起平分高達7120萬美元(約新台幣21億元)的獎金，估計能領到2250萬美元(約新台幣6.6億元)；戈爾德等待彩券公司寄來的「中頭獎」郵件，沒想到卻收到一封傻眼的通知，寫著「已把您買的號碼移到下一期，您沒有中獎」，當下讓戈爾得簡直氣翻，決定向彩券公司申訴，卻屢屢被駁回。

戈爾德和老婆討論後，決定要一狀告上法院討回他的頭獎獎金。 戈爾德和老婆討論後，決定要一狀告上法院討回他的頭獎獎金。(圖/ 翻攝自臉書@ Peter Goddard)

彩券公司對此表示，他們認為戈爾德利用美國與澳洲兩國的「時差」作弊，當他得知開獎號碼後，再上網下注中獎的號碼，所以他們才會將戈爾德投注的號碼移到下一期，也強調「7120萬美元(約新台幣21億元)會由兩名中獎者平分，戈爾德並不會拿到任何獎金」。

戈爾德無法接受彩券公司的說法，如法炮製中頭獎投注的方式，也一樣收到「下注成功」的郵件通知，等到開獎後才又收到「把號碼移到下一期」的通知；於是他和老婆決定要一狀告上法院，討回「2250萬美元(約新台幣6.6億元)」。目前雙方協商多次失敗，已將此案件交給監管機構調查。

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