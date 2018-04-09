女子外地打工接陌生電話 只因一句話就被騙走200萬

2018年04月09日 07:00 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

先前大陸一名來自廣西的廖姓女子到廣東珠海打，某天接到一通電話，稱其在武漢辦了一張電話卡涉嫌違法，對方便給了她「武漢江夏區公安局」電話；當她打過去後，「警察」告知她涉嫌洗錢可能得坐7、8年牢，嚇得她什麼個資都交出去，事後短短一個星期才發現被騙走46萬元人民幣(約新台幣200萬元)。

綜合陸媒報導，在廣東珠海打工的廖女日前接到一通陌生電話，對方自稱是「南寧市互聯網舉報中心」，通知她在武漢辦理過的一張電話卡有異，可能涉嫌違法；廖女聽完覺得莫名其妙，因為她不記得自己有辦過什麼電話卡，但對方卻說應該是她的個資被盜用，建議她報警處理。

對方給了她一個自稱是「武漢市江夏區公安局」的電話，她馬上打電話詢問，電話那頭的「警察」表示她的個資遭盜用，所以可能涉嫌洗黑錢，得交約30萬元人民幣(約新台幣140萬元)的保證金和保釋金，不然可能得面臨7、8年的牢獄之災。

廖女聽完嚇得不知所措，自稱警察的人便開始教導她該如何處理，廖女便傻傻地相信，連對方跟她要手機銀行帳號密碼和驗證碼，她都照實說出來。後來她更為了要籌「保證金」，在3月21日至3月28日期間內上網找借貸App借錢，總共借了約46萬元人民幣(約新台幣200萬元)存入手機銀行內；直到廖女發現手機銀行帳密都被修改後，她才驚覺自己受騙，馬上到真正的派出所報案。

而面對這種詐騙手法，其實有防範措施能避免受騙，像是接聽陌生來電不慌張、不輕易洩漏個人訊息，注意對方來電號碼是否異常，還有最好的方式就是直接不理會，因為通常只要涉嫌犯罪相關的案件，警方不會單一電話聯絡，還會發送書面文件。