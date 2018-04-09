「是否能接受男友畢旅洗泰國浴？」 女大生神回覆被推爆

「是否能接受男友畢旅洗泰國浴？」 女大生神回覆被推爆(示意圖/達志影像)

友善列印

每年4、5月正逢大學生出國畢旅的季節，而泰國通常會是高CP值的第一首選國家。日前就有一名女大生在網上發文，表示某天和閨密聊起到泰國畢旅的話題，聊著聊著就問對方「是否能接受男友去洗半套泰國浴（色情場所）」，沒想到閨密的答案讓她驚嚇不已，也引起許多網友熱烈討論，紛紛留言：「安內母湯喔！」

一名女大學生在論壇「Dcard」PO文表示，某天和2位閨蜜聊到是否能接受男友洗泰國浴的話題，閨蜜竟回答她：「可以讓男友去洗半套」，因為感覺新鮮，如果自己是男生也想試試看；另一名閨密更說：「當作玩一玩，說不定他能回來跟我分享。」讓原PO相當震驚，接著問說：「如果男方隱瞞做全套呢？」結果閨蜜的答案是：「那就是欺騙，這樣我不行」、「做全套的話，怕他玩過頭」。

「是否能接受男友畢旅洗泰國浴？」 女大生神回覆被推爆 原PO對於閨密的想法相當震驚。(圖/Dcard)

原PO認為，閨蜜們的回答讓她大開眼界，因為自己是完全不能接受讓男友去洗半套泰國浴，於是聽完心中冒出了一個「黑人大問號？」文章一出，其他網友也紛紛回應，「天哪，自己好像住在古代的古人，無法想像，要用怎麼樣的心態才會覺得不在乎？」、「做下去會很難收手」、「難道不擔心，做完半套就想全套了嗎？」、「我絕對無法接受」、「如果男友偷偷去，被我發現一定分手，最好不要去泰國畢業旅行」、「不能接受欸！覺得被背叛，而且可能會得病」。

不過有女網友表示可以接受另一半去洗泰國浴，「半套很可以，一定要去體驗一下當地文化」、「我也覺得可以試半套，也很想觀摩XD，前提是雙方說好」。

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