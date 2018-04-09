2018年04月09日 12:22 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

270元洗浴＋吃到飽 喪屍顧客搶食「像瘋了一樣」（影片取自YouTube/球全）

太瘋狂了！江西南昌一家餐廳日前看準清明連假商機，推出「洗浴＋自助晚餐」只要58元人民幣（約新台幣270元），吸引大批民眾上門，不料疑似因為食材準備不足，出現顧客瘋狂搶食的情形，不僅服務生將食物端出廚房後隨即被團團圍住，食物還沒上桌就立刻被搶光，在場民眾甚至形容「像瘋了一樣的，人太多了！」

綜合陸媒報導，餐廳業者近期推出SPA＋吃到飽晚餐，成人只要台幣270元、兒童也僅約135元，沒想到優惠活動開跑後吸引眾多人潮，食物一下子就被掃空，在食材不足的情況下，甚至出現等不及服務生將食物放到取餐區，顧客蜂擁圍住並堵在廚房前瘋狂搶食的震撼畫面。

拍攝影片的姚男憶述，當天人滿為患，「第一波6點半的時候，就從6樓排隊排到了5樓，然後一直堵在那裡」，他還進一步提到，「所有的東西、食物一上來，服務員剛端進來，還沒送到餐桌上，就已經上去搶了！」甚至有顧客直接從服務員手上，把一盤子的菜直接端走，「像瘋了一樣，人太多了！」

對此，負責餐飲的尹經理坦承疏失，承認接待方面工作確實沒做到位，食材亦準備得不夠充分，並解釋出現顧客哄搶食物的場景 ，是第二批客人在排隊等待用餐時出現的，針對這次出現的狀況，餐廳方面也吸取了教訓改進。