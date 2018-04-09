只因薪水多兩千 前輩惡整菜鳥不料際遇反轉

示意圖。（達志影像／shutterstock提供）

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／綜合整理；黃大米授權轉載

她跟我年紀相仿，當時我們都二十幾歲，她比我早進電視台幾年，我報到第一天，她帶我認識環境，她笑著用像是在問候早安妳好一般尋常的語氣問我：「你薪水多少？」

我據實以告，她淡淡地說，主管給你的薪水很不錯喔！這樣簡短的對話，卻是她討厭我的開始。

過陣子我才知道，我的薪水比資深的她多兩千，她四處去抱怨大米什麼都不會，憑什麼薪水拿比她多兩千。(我後來認為是學歷的關係)

她開始整我，例如錄影時，突然說要忙別的事情，導致我一個人要處理一切，諸如此類的小奸小惡，層出不窮，不至於弄死我，卻也讓我日子難過。

最近，再次聽到她的消息，是她過世幾年了，我傻了幾秒，這樣積極且善於鬥爭的女孩，生命居然這麼短，那她之前到底是在拚什麼的，我覺得很悵然。

這事情給我幾個體悟，分享給你參考：

(一)薪水這事情永遠是秘密

薪水，你說多了，對方會討厭你，你說少了，又等於在說謊，所以當有人問你薪水多少時，你就說：「薪水這事情不論說多或者說少，傳出去都會有人不開心，就不要問了拉」

(二)忌妒別人，整別人，從來不會讓自己更好

忌妒是人性，如果你能壓下這個不舒服的情緒，好好去請教這位領先的人，她也許會願意傳授你幾招。

記住要對人好，人家才會肯教導你多一點，相反的，如果你只因忌妒而四處說她酸話與壞話，她不會因此變爛、變差，你也不會變強，更可惜的是，你反倒失去學習的機會，以及在說這些酸話與壞話時，往往會傷害到自己的人品。

(三)人生很短，多幫助別人

人生風雨多，多幫助別人，多孝順父母，老天就會幫你趨吉避凶，這是一種冥冥中的力量，無法說出為什麼，捐助弱勢的錢，往往是明中去，老天又暗中送回給你，所以，有度量的人，自有福氣。

人生很短，不要花太多時間在計較與比較，只要能活著，有一口氣可以呼吸，就是勝利。

《本文經黃大米同意，未經授權，請勿轉載拷貝！》

文章來源：黃大米粉絲團

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