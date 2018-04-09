掏500元假鈔！水果阿伯遭騙「香蕉＋470元」 悲憤怒撕鈔票

掏500元假鈔！水果阿伯遭騙「香蕉＋470元」 悲憤怒撕鈔票(圖/爆怨公社)

友善列印

日前苗栗竹南一名女網友在臉書PO文表示，8日早上有民眾拿著一張500元的假鈔在市場買水果，老闆阿伯收下後才驚覺手中鈔票竟是偽鈔，當場氣得將鈔票撕毀，讓目睹過程的原PO忍不住說：「阿伯每天早上還沒5點就起床準備，都不懂人家的苦，騙老人家很好玩是嗎？」

女網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，8日上午，一名客人向阿伯買了30元的香蕉，並掏出500元鈔票付錢，阿伯收下了500元後，找了對方470元，不料等客人走遠後，阿伯摸著這張500元鈔票覺得有點奇怪，「怎麼摸起來這麼粗？」經過身旁的人幫忙鑑定和比對後，才發現這張500元的確是假鈔，讓阿伯當場氣得將鈔票撕爛，內心相當悲憤。

原PO表示，阿伯每天清晨5點就起床準備擺攤，這次被騙的不只是30元的香蕉，還有找給對方的470元，「阿伯沒有工錢，完全靠賣水果的利潤維生，攤位也要付租金，都不懂人家的苦，竟然還拿假鈔來買，是不怕死後下地獄被串起來嗎？」

掏500元假鈔！水果阿伯遭騙「香蕉＋470元」 悲憤怒撕鈔票 事後原PO也回應，當時阿伯說不想報警處理，接著就將這張假鈔撕掉了。(圖/爆怨公社)

文章一出，其他網友紛紛怒批，「這種真的很可惡，有夠沒良心」、「沒良心的人很多，我阿嬤以前也會收到假鈔，都馬是看老人家眼睛不好來騙的」、「擺攤真的很辛苦⋯拿假鈔的人下地獄吧！」、「建議阿伯可以報警處理，給這種人一個教訓！」

事後原PO也回應，當時阿伯說不想報警處理，接著就將這張假鈔撕掉了，「謝謝大家的關心，希望大家有空來苗栗玩時來趟竹南早市，可以跟阿伯買些水果當飯後點心！」

只因薪水多兩千 前輩惡整菜鳥...

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