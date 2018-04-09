外科醫師靠「一流的睡眠」撐過一天四次的手術

2018年04月09日 17:58 李珮雲 ／綜合整理；裵英洙／商周出版 ／綜合整理；裵英洙／商周出版

我原本是胸腔外科醫師，專業為肺部及心臟等臟器，至今經歷超過五百次外科手術。

外科醫師工作負擔大，一天中主刀好幾台手術也不是什麼稀奇的事。我自己一天最多就曾主刀過四台手術。

每個進手術室的病患罹患的疾病與症狀當然都不一樣。肺癌、縱膈腔腫瘤（胸部中央的臟器出現腫瘤）、氣胸（肺部破洞，空氣不正常進入肺部的疾病）、膿胸（胸部內積膿的疾病）等，狀況各不相同。

導致疾病的原因及背景也因人而異。有些患者因高齡而接近無法動手術的狀態、有些患者曾罹患心肌梗塞，心臟較一般人衰弱、有些患者同時患有氣喘，呼吸功能較差……真的有各式各樣的情形。

同時，手術決不允許失敗，外科醫師必須隨時保持在最佳狀態，也始終處於與壓力的戰鬥中。

【將重症病患的手術安排在「一大早」的兩個原因】

面對這些症狀各不相同的病患，醫師必須悉心觀察每個人的情況，慎重安排手術的順序。在這當中，風險最高、要求技術最困難的手術，一定會排在早上第一台。

最重要的原因是，因為病患正在和時間賽跑，必須以這樣的手術為優先。除此之外，站在醫生的角度，另外一個原因是：早晨是醫師動手術時最容易成功的時段。

上午體力還很充足，大腦也尚未疲憊，是較容易分泌腎上腺素的時段。雖然我敢百分之百肯定傍晚進行的另一台手術也絕對不會掉以輕心，即使如此，早上的第一個時段，身心還是最容易保持在最佳狀態。

舉例來說，一般肺癌手術需要的時間約莫為三小時。如果連手術前的準備及麻醉時間都算進去，醫師必須從早上八點站到下午一點左右，這段期間大腦也必須一直維持全副專注力。如果大腦與身體沒有保持在最佳狀態，將無法順利度過這段時間。

【二十分鐘假寐決定患者生死】

然而，這原本是絕對不可發生的狀況，難免也會遇到前一天的疲勞累積到隔天，還沒開始動手術，就隱約感覺自己「可能無法以最佳狀態上陣」的時候。

這種時候，我總會鼓起勇氣拜託周遭的同事「讓我假寐二十分鐘」。比起手術到一半睏意來襲造成嚴重失誤，不如手術開始前小睡片刻，藉此達到恢復體力的效果。

在「手術前耽擱的時間對病患可能帶來的影響」，與「小睡片刻幫助醫師恢復體力，可提高一定程度的手術成功率」之間謹慎計算思考後，判斷出二十分鐘是手術前假寐的極限。

醫師手術時的表現若變差，很可能直接導致病患「喪命」。在可能範圍內盡力調整自己的身體狀況，對外科醫師來說，帶來的影響與執刀技術同等重要。「最佳的身體狀況，才能完成最佳的手術」，恩師告訴我的這句話，在我擔任外科醫師時深刻體會過無數次。

【從一流的「夜晚」展開一天】

想要在最佳的身體狀況下進開刀房，前一天的睡眠扮演著非常重要的角色。我的目標是成為保持一定程度以上開刀水準的「一流」醫師，自然非常注重睡眠這件事。

話雖如此，我並非採用了什麼特殊的睡眠方法。只是隨時提醒自己「今天的手術從昨天的睡眠開始」。你是不是也認為「什麼嘛，只有這樣嗎？」以我個人的經驗來說，光是這樣就能大幅拉出「一流」與「普通」的差距。

「請按照時間順序寫下平時的行動。」如果是你會怎麼寫呢？

．07：00起床

．07：30吃早餐

．08：00上班

幾乎所有人都會這樣開始寫吧！不過，這種寫法只是一般上班族的思考。一流人士的寫法會是下面這樣：

★23：00就寢

．07：00起床

．07：30吃早餐

．08：00上班

大部分人習於把就寢時間視為一天的「終點」。但是，前一天的睡眠其實會對隔天的狀況造成直接影響，為求隔天發揮最大實力，拿出最好的工作表現，就應該要將就寢時間當作「一天的起點」。

這一點說來簡單，卻是本書提倡的睡眠術最大前提，也是非常重要的思考方式。唯有改變想法，從「今天累了一整天，該睡了」的被動式睡眠，改成「為了隔天拿出最好的表現而做好萬全準備，該睡了」的主動式睡眠，才是成為職場上一流人士的捷徑。

舉例來說，結束一天工作後，回到自己的房間時，你是不是也會湧現「終於有自己的時間了」的感覺。躺在床上看書也好，滑手機看YouTube或逛喜歡的網站也好，短短的三十分鐘，可能是一天之中最放鬆的一段時間。這樣的人應該很多吧？

然而，若持續每天這麼做，將會侵蝕掉自己的睡眠時間。就算一天只花三十分鐘，扣掉假日，一個月就差不多耗費十小時在這上面了。簡單計算，戒掉睡前上網瞎逛的三十分鐘，只要一個月就能多出一整天的工作時間。

如上所述，現狀是幾乎所有人都不會把睡眠視為一天的開始。對於職場上的一流人士來說，時時刻刻都想提高工作成果，拉出自己與競爭對手之間的差距，為此，改善睡眠習慣是絕對必要的手段。

本文摘自，商周出版《最好的睡眠》一書，未經授權，請勿轉載拷貝！