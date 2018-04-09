被早餐店椅子劃傷「養傷3天求償7千」 男子：我月薪6萬欸！

2018年04月09日 19:17 陳慶餘

一位男子日前到一間早餐店消費，不小心被椅子劃傷，沒想到男子卻在3天後拿著驗傷單回到早餐店內，表示自己因為受傷去急診無法上班，因此要店家賠償他7000元，當中包含了他的急診費用以及3天休假時本該領到的薪水，而除了要求賠償以外，男子還警告早餐店，說若是不照做「下次就不是這麼簡單處理了」，讓店家氣得將文章PO上網，希望網友能夠幫忙評評理。

店家在臉書社團「爆料公社」發文指出，本月4日一位男子到店內用餐，吃到一半卻跑過來說他腳踝被椅腳劃傷流血，而他們當下明明都有關心，還表示要陪同就醫，但男子卻不太理人的拒絕。

沒想到過了3天以後，這名男子卻拿了就醫證明以及診斷書回到店內，要照著診斷書上所寫「左側足部擦傷，經診治後離院，宜休息3日」要求店家賠償他7000元。

男子進一步表示自己，自己在一間美式大賣場上班，月薪有6萬，而他的腳因為受傷痛到無法著地，只休3天根本就不夠，但是他覺得不要獅子大開口，只要求賠償3天薪水就好。

不過店家卻根據監視器畫面發現，男子行走的樣子相當正常，和他「腳痛到無法著地」的說詞明顯不符，而且一個簡單的擦傷就要休息3天，也讓人感到相當傻眼。

貼文曝光後，不少網友都懷疑起男子的行徑，紛紛留言表示「歹年頭搞肖人」、「先控告恐嚇再說」、「他的不簡單是指什麼？」、「不用懷疑，給他告就好了」、「擦傷要休養3天？身體鑲金的？」