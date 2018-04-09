國民外交！日男來台被台女搭訕帶回香閨 網友暴動：台灣人真友善

該位日本網友貼出台女的房間照（翻攝http://vippers.jp/）

友善列印
男網友雖然貼出了不少出遊照，但大家的焦點都在他的艷遇上（翻攝http://vippers.jp/） 男網友雖然貼出了不少出遊照，但大家的焦點都在他的艷遇上（翻攝http://vippers.jp/）

在不少日本人眼中，台灣人就是熱情與友善的代表，近日一位日本男網友在論壇上分享自己到台灣自由行的心得，除了對於台灣人的友善印象有著新一波的認識之外，他更分享了自己在台灣的夜店內遇到台灣女生，被對方帶回香閨內住了兩天的過程，引發不少網友熱議。

該名男網友在日本網路論壇上匿名發文指出，自己原定要在飯店住三天，但計畫卻敢不上變化，當中竟然有兩天是住在台女的家中，讓網友看了貼文後馬上追問「是被搭訕嗎？」該名網友也承認自己的確是被台女搭訕，並公布了兩家他造訪的夜店店名，讓不少網友看了之後也紛紛暴動表示若有機會來台，一定要去朝聖一番。

網友進一步指出，自己當天在夜店時，一位台灣女孩向他表示她家就住在後面，邀約他一起回家，雖然他一開始被女方的主動嚇到，但最後在好奇心的驅使下，他還是和女方回家了，而女方也因為隔天不用上班，還當起導遊來帶著他到處去玩，而為了證明所言不假，男子還附上了女子閨房以及出遊的照片當證據。

而男子也提到，自己雖然和女方住在一起兩天，但兩人卻只進展到親嘴而已，並沒有發展出進一步的關係，不過自己在最後一天有去三溫暖體驗了一下「台灣式的性交易」，不過可惜是因為燈光實在太暗，他沒辦法看清楚對方的臉。

雖然男子在文中也分享了不少在台灣的旅遊經談，但網友還是把焦點放在他的艷遇上，紛紛跪求他分享自己自己到底是怎麼辦到的，「希望我也可以遇到那個女生」、「台灣人果然很友善」。

男網友雖然貼出了不少出遊照，但大家的焦點都在他的艷遇上（翻攝http://vippers.jp/） 男網友雖然貼出了不少出遊照，但大家的焦點都在他的艷遇上（翻攝http://vippers.jp/）
男子也提到自己在最後一天有去三溫暖體驗了一下「台灣式的性交易」（翻攝http://vippers.jp/） 男子也提到自己在最後一天有去三溫暖體驗了一下「台灣式的性交易」（翻攝http://vippers.jp/）
被早餐店椅子劃傷「養傷3天求...

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