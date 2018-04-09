真的填海了？《頭文字D》作者新作曝光「藤原拓海」下場 粉絲好傻眼

藤原拓海在故事完結後的下場讓不少粉絲很不滿（圖／翻攝initiald.sega.com）

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人氣漫畫《頭文字D》作者重野秀一推出全新作品《MF GHOST》（翻攝推特） 人氣漫畫《頭文字D》作者重野秀一推出全新作品《MF GHOST》（翻攝推特）

《頭文字D》是一部以山道飆車為題材的日本漫畫，當年推出後造成不小轟動，甚至還一度翻拍成電影，而漫畫在2014年推出最後一話後時隔將近4年，作者重野秀一終於在近日推出了全新的賽車漫畫《MF GHOST》，而在最近所公開的第25話中，作者簡單交代了前作主角藤原拓海在作品完結之後的故事，但卻讓不少期待能看到他在續作出現的粉絲看了之後都好傻眼。

在《MF GHOST》最新一話的連載中，作者用三頁的篇幅簡單提到了藤原拓海的後續故事，表示他為了追夢，飄洋過海到英國去參加拉力錦標賽，而在三年之後就靠著過人的技術成為英國拉力錦標賽的冠軍，由於實在是開太快，甚至還被外國粉絲給暱稱為「Flying Jean」，不過後來拓海卻在一次的機械故障事故中，連人帶車摔入谷底，雖然保住一命但卻因為受傷不得不黯然退休，之後就完全沒了音訊，一代車神落得如此下場令人不勝唏噓。

而當藤原拓海的後續下場曝光後，掀起不少死忠粉絲熱議，不少人都對作者重野秀一「惡搞」前作主角的行為感到相當不滿，紛紛留言表示「這作者有毒吧，初戀女神援交也就算了，主角都餵屎，來報復社會的吧？」、「換成灌籃高手，相當於高二櫻木發現赤木晴子去援交然後分手，後來櫻木實現了成為職業籃球明星的夢想，結果車禍身亡…」、「在新手村練到99級的老司機剛一出門就被車撞了？」、「真的填海了QQ」、「作者是和自己創作的角色有什麼深仇大恨？」

不過也有網友認為，賽車本來就是個很危險的運動，常常有選手因為事故身亡，所以拓海還活著其實已經是不幸中的大幸，「是覺得還好，畢竟很少人真的能一路順邃的，尤其是賽車這種」、「賽車手傷退還好，也是有冠軍車手直接車禍死的」。

修過頭了！女星眼裡容不下贅肉...

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