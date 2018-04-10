控制身材 這樣的飲食方式你應該試試看

2018年04月10日 07:30 林嘉三 /綜合整理 ; 郭育祥醫師/授權轉載 /綜合整理 ; 郭育祥醫師/授權轉載

下巴已經從一個變兩個？低下頭的時候，大大的肚子往往讓你看不到自己的腳趾頭？穿上能呈現美麗線條的牛仔褲，坐下來腰間卻總是擠出一層肉來？皮帶孔已經不知道往後挪幾格了？以上任一情況出現，代表你的身體告訴你：該控制一下了！

這是一個全民瘋減肥的年代，不管是報章雜誌，還是廣播電視，「瘦身」議題從來不會在任一大眾媒體中缺席。低卡、低脂、低澱粉更是各種食物、飲料強調的重點。肥胖固然對身體、健康是種負擔，但盲目追求外觀上的瘦，卻也不見得聰明。

瘦要瘦得健康、瘦得安全才有意義，否則只怕窈窕會像曇花一樣，短暫出現後，便快速消逝，讓你永遠在瘦身、復胖中循環，又或者空有一副「狀似」纖細的外在，內在卻是油膩膩（體脂肪過高），俗稱「泡芙人」。

我們都知道，「飲食」和「運動」是瘦身很重要的兩大環節。在這裡我不打算強調運動有多重要（是的，懶人救星郭醫師又出現啦！），一來是因為沒有計畫性的運動，不見得能消耗足夠的熱量，再者是若體重過重，亟需甩油減脂，過度運動只會造成關節的傷害，試想：有人會揹著瓦斯桶去跑操場嗎？答案顯然是不會，然而如果是超出標準體重20公斤的人在跑步，無異於就像是背著瓦斯桶一般，身體獲得的益處恐怕遠遠不及它所受到的傷害。

飲食才是減肥大計中的一大學問。現在就請大家一起來看看，怎麼吃，才能吃得瘦、吃得健康！

多喝水：

建議想要減肥的人，每天喝充足的水，攝取量至少2000c.c.。無糖、無熱量的白開水是最理想的選擇。根據研究顯示，水可以刺激交感神經作用，增加熱量的消耗。若在飯前半小時喝一杯水，則有助於控制食物的攝取量。此外，多喝水也能促進排毒、新陳代謝，對健康有益。特別提醒，雖然喝水好處多，但大家可別為了要減重而過量飲水，以免導致血壓異常、胃液逆流等不適。建議單次喝水量控制在150c.c.左右，每次間隔30分鐘，緩慢、少量、多次，方能喝出水帶來的好處。

遠離高熱量的食物：

一般具有健康概念的人，大概都會知道，想要減重，必須遠離高熱量食物，如蛋糕、麵包、冰淇淋等。我在這裡想要特別提醒的是，有些食品強調健康效果，但想要減重的人不能不注意其熱量問題，例如優酪乳、豆漿、優格。這些飲料糖分含量高，攝取越多恐怕體重越重，即便是無糖的，也要注意內含豐富的雌激素，減肥時期這類成分都是大忌，容易混亂內分泌系統，讓脂肪變得更難代謝、更容易囤積。

以米飯取代麵食：

麵食類食物，如麵、鍋貼、水餃等，較不容易有飽足感，容易讓人一不小心就攝取過量。建議想要控制體重的人，多選擇米飯做為主食。注意：三顆水餃的熱量約等於一碗白飯唷！

早餐可視情況省略不吃：

經常看到「早餐很重要，一定要吃」的論點，但我認為，早餐該不該吃，應該因人而異。倘若你是個朝九晚五的上班族，剛好又想要減重，那麼不吃早點的確省錢又可以減肥。現代人習慣西式早點，分量不多熱量卻高，有礙體態控制。再者，現代的工作型態，大大縮短了早、午餐時間的距離，「舊熱量」還沒消化完畢，「新熱量」又注入身體，想要瘦也很難。當然如果您是屬於「天微亮就起床工作」的族群，所謂的日出而作，而且工作內容需要大量的勞力，譬如搬運重物等，那麼早餐對您的危害會小一些，不過仍然建議要聰明選擇早餐的內容，盡可能以優質蛋白質為主，避免吐司、漢堡、糯米飯糰或者蛋餅之類的選項，茶葉蛋、白水煮蛋都很不錯唷！有足夠的飽足感，又有助於肌肉生成（肌肉可以幫助燃燒脂肪），且不容易造成血糖的波動，間接讓脂肪異常囤積。

貼心叮嚀：瘦身～均衡飲食，天然的最好

許多擔心發胖、身材走樣的人，提起「吃」，總是顯得相當傷腦筋，彷彿多吃一點就是種罪過，吃個東西限制一堆。有些人更扯，隨身攜帶計算機，進餐前先計算卡路里。其實，控制身材真的不用這麼麻煩。

許多人體重不斷上升、腰圍不停擴張，是因為營養不均所致。均衡的營養攝取，才能維持生理正常的新陳代謝，新陳代謝狀況良好，身材才能勻稱。另外特別提醒愛美的女性朋友，別一味控制飲食、追求低卡。長期熱量攝取不足，基礎代謝率會下降，如此一來，瘦身成果不儘難以維持，且還很容易復胖。

《本文由 嘉義郭育祥診所 郭育祥醫師授權提供，請勿轉載拷貝！》