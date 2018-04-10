2018年04月10日 09:34 杜炤佑

(影片取自youtube／斉藤タイチョー)

近年來，日本青木原樹海因輕生人數多，有「自殺森林」之稱。日前網紅齊藤TAICYO（斉藤タイチョー）就到樹海入口的公車站拍攝影片，希望可以偶遇輕生者，然後給予擁抱，進而挽回對方的輕生念頭。影片中，齊藤果真在車站發現一名可疑的男子，最後成功阻止對方輕生，影片也在網路上引起許多網友討論。

「自殺森林」遇輕生男！網紅上前勸退 結局逆轉引網論(圖/youtube)

影片中，齊藤身穿深色外套和皮鞋，並拿著一個寫著「FREEHUG（免費擁抱）」的紙板，站在樹海公車站前。期間，他看到一名黑衣男子下車，走路搖搖晃晃，似乎沒什麼精神，於是他立刻跟同伴說「要不要看看那個人怎麼了」、「好像有點讓人擔心」，就在尾隨該男子近25分鐘後，發現對方走的路越來越偏僻，於是齊藤決定上前關心，果真從對方口中得到「想輕生」的答案。

該男子坦承，因為最近被公司開除，身上還扛了大筆債務，心情相當苦惱，才會有輕生的念頭。齊藤聽完後，說服對方「去發現愉快的事情，朝著那個方向努力就好」、「今天就先回家吧」，最後男子也回答「好。」兩人便互相擁抱安慰，最後的畫面就是齊藤送男子搭車離開。

最後兩人互相擁抱，齊藤也成功勸退對方輕生的念頭。(圖/youtube)

齊藤也表示，該影片是在男子的許可下公開的。對此，有些網友稱讚齊藤的做法，「很令人尊敬，我也想成為這樣的人」、「就這樣拯救了一個人的生命，好棒」、「心裡暖暖的」。不過也有網友認為拍攝該影片不妥，「只覺得是想拿這個當哏」、「侵犯他人隱私了」。目前為止，該影片有648人按讚、1604人表示不喜歡，反應相當兩極。

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