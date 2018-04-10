2018年04月10日 10:08 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

近日，大陸四川省傳出一名男子為求前女友復合，竟然直播割腕過程，警方接獲通報後，火速趕往男子住處，沒想到進門後卻不見男子手上有傷，經了解後才知道，男子竟是以紅墨水代替血跡，希望能挽回前女友，讓警方看了好傻眼。

根據《新京報》報導，從房間內的遠程監視器畫面可以清楚看見，一名男子坐在床邊，左手手腕的地方看起來像是被刀割過的痕跡，地上也有一把刀具和一灘鮮血，而男子口中念念有詞且不時抬頭望向監視器鏡頭。

他直播「割腕噴血」為挽回前女友 垃圾桶藏真相讓人笑噴！(圖片／翻攝自錢江晚報微博)

警方表示，接獲通報就趕往現場，先是敲門但都無人回應，只好請到男子的前女友打電話試看看，但都只有聽見手機鈴聲，卻未見有人應門，警方開始商量破門對策時，突然房內傳來聲響，男子自行將門鎖打開，只是警方也發現男子手上並無任何傷痕，同時也在床邊垃圾桶內發現多多張被紅墨水染紅的餐巾紙。

他直播「割腕噴血」為挽回前女友 垃圾桶藏真相讓人笑噴！(圖片／翻攝自錢江晚報微博)

經調查後發現，男子是為了要挽回前女友，才會出此下策。所幸在警方的調解之下，男子情緒也趨於穩定，警方也就放心離開現場。事件曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛留言表示，「太誇張了吧」、「這個演技很可以」、「抱歉我忍不住笑了哈哈」。

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