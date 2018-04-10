小六生短語練習這樣寫！女老師「嚇到心臟無力」 網傻眼

小六生短語練習這樣寫！女老師「嚇到心臟無力」 網傻眼(圖/神老師&神媽咪臉書/達志影像)（示意圖，非本人）

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一名綽號「神老師」的女老師常在臉書分享自己與孩子、學生的互動，結果日前她改到一名小六學生的作業，差點「嚇到心臟無力」，照片曝光後，也讓許多網友直呼「太超齡了！」

粉專「神老師&神媽咪」在臉書PO文寫道：「我的老天爺～小孩，老師被你嚇到心臟無力，一早就讓我嚇到精神抖擻！」可見作業題目的「短語練習」中，例句寫著「（鮮味）頓時（充滿）（口腔）」，結果小六生則寫「（精蟲）頓時（充滿）（子宮）」，讓神老師當場嚇壞，「深呼吸幾口氣，把小孩找來，我跟他聊了一下，告訴他說話、寫字、溝通、行為都要看對象，這作業是要交給老師的，寫這樣的內容是不是適合呢？還有精蟲應該沒辦法充滿子宮，你的健康課本要拿出來多讀幾遍....。」

小六生短語練習這樣寫！女老師「嚇到心臟無力」 網傻眼 神老師表示：「我特別去找了相關的資料，弄清楚到底會不會這樣....。」(圖/神老師&神媽咪臉書)

神老師最後還幽默地說：「我特別去找了相關的資料，弄清楚到底會不會這樣....。」對此，其他網友則紛紛回應「這是我看過最威的照樣寫短語」、「不用叫我，我昏倒了」、「他的課外讀物得注意…」、「哇，很難想像如果這是我小孩的造句，我該怎麼跟他聊聊」、「網路沒有控制的後果」、「直接叫來教專業點的，搞不好會是未來的婦產科醫生」。

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