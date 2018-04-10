花蓮伴手禮買錯家？她抬頭一看車廂崩潰 網：錯得很幸運

2018年04月10日 11:55 杜炤佑

去花蓮該買什麼名產才好呢？日前一名女網友在臉書發文表示，趁清明連假去花蓮旅行，還特別去買了知名伴手禮，沒想到在回程的火車上，看到其他旅客的伴手禮，才發現原來自己買錯店，於是氣憤PO文抱怨，沒想到文章一出，其他網友反而說她「買的好」，還有花蓮當地人出面解釋。

女網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，連假難得去花蓮玩順便買伴手禮回家，結果在回程的火車上抬頭一看，發現自己買的跟別人的包裝完全不同，「連假到花蓮玩，最後一天要回去時特地買曾記麻糬回去，坐在普悠瑪車上後才發現，自己買的根本不是曾記！」原來別人都買「曾記麻糬」，只有她買「曾師傅」，讓她覺得很錯愕，「我真的真的很難過...」。

也有花蓮人直言，「花蓮人表示，恭喜你買錯，還錯的（得）很幸運」、「兩家本是親戚、沒差」。(圖/爆廢公社)

文章一出，沒想到原PO反而得到許多網友的稱讚，「都一樣師出同門！」、「兩家都一樣好吃啊」、「曾師傅好吃，還有鹹的也很棒！」、「我也都去花蓮朋友那玩，他們當地人都建議我買曾師傅」。

還有花蓮網友表示，「花蓮人表示，恭喜你買錯，還錯的（得）很幸運」、「兩家本是親戚、沒差」、「妳買錯的很幸運啊！曾師傅才好吃，花蓮人舉手」、「花蓮人說都差不多啦」。