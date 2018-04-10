2018年04月10日 12:15 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

美國一名媽媽雪莉(Shelly McCullar)在一個早晨準備帶兒子安東尼(Anthony)上學前，想起友人先前曾送的一些童衣，於是從裡面要兒子挑一件穿去上學，兒子挑了一件紅底黃字麥當勞字樣的服飾，沒想到等兒子放學回到家後，雪莉才發現衣服似乎有些怪怪的，因為麥當勞的圖案「M」，竟變成女人一雙張開的腿，讓雪莉看了超崩潰，直呼「天啊真的好丟臉！」

綜合外媒報導，雪莉表示收到友人送的童衣後，一直沒有去整理，有一天安東尼準備上學前，她便讓兒子自己去挑一件喜歡的穿上學，當下看到安東尼穿著麥當勞字樣的衣服並沒有多想，就讓兒子穿上學了，直到安東尼放學回到家，雪莉仔細一看才發現不對勁，因為衣服上印的根本不是「M」，而是一雙女人穿著高跟鞋且腿開開的的樣式，圖案下方還寫著曖昧字語「I'm Loving it」。

山寨麥當勞衣變「火辣M字腿」 男童穿上學讓母崩潰了。(圖片／翻攝自Shelly McCullar臉書)

這讓做媽媽的雪莉超崩潰，趕緊向安東尼詢問老師和同學的反應？安東尼則是傻呼呼地回說「他們應該也以為是麥當勞吧！」雪莉將整起事件PO上臉書，並且向老師和同學致歉，表示「我保證以後會監督好孩子上學要穿的衣服，我真的沒發現安東尼穿的衣服有問題，實在太丟臉了！」