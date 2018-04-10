專幫男性剪頭髮 理髮師婉拒女客竟挨告「性別歧視」

2018年04月10日 15:12 陳慶餘

這位大媽你有事嗎？澳洲一間專門替男性客人理髮的理髮師，近日因為婉拒一位女客人剪頭髮的請求，竟然遭到對方控告「性別歧視」，讓這名理髮師相當無奈。

綜合外媒報導，拉希姆（Sam Rahim）是一位在雪梨經營一間專為男性剪髮的理髮廳（barbershop）的理髮師，去年12月一位媽媽帶著她的女兒上門，並要求拉希姆替她的女兒修剪頭髮。

在面對婦人突如其來的要求，拉希姆先是以他的技術不符合對方要求而婉拒，並推薦這對母女到另外一間路程只要一分多鐘的沙龍店消費，但沒想到這位母親卻因此怒告拉希姆，指控他這種拒絕客人要求的行為根本是性別歧視。

這位女子向澳洲人權委員會指控，拉希姆不應該拒絕她的理髮要求，況且她只是希望拉希姆能夠幫女兒「稍微修剪」一下，並不是要求拉希姆替女兒做造型，加上拉希姆當時是向她表示「他們不替女客人服務」，根本就不是他對外宣稱的什麼「技術不到家」。

對於遭到冠上性別歧視標籤，拉希姆則是無奈的表示，他的專長就是替男性剪髮，他會婉拒這位客人的要求，是因為擔心他把頭髮剪壞，畢竟他的專業是「替男性剪髮」。拉希姆強調，婦人此舉已經嚴重影響到他與家人的心情，「我和我的妻子現在晚上完全睡不著，我不知道為何有人會這樣做」。

對此，澳洲髮型師委員會主席桑迪鍾（Sandy Chong）則出面表示，幫男性與女性的理髮技術之間的確存在差異，像拉希姆這種專門替男性理髮的理髮師，若是突然被要求要幫女性客人剪髮，確實很有可能會感受到不習慣。

相關消息曝光後，在當地掀起熱議，眾多網友都認為這位婦人根本是在找碴，更狠酸婦人這種行為根本是「豬隊友」，只會對目前如火如荼在進行中的女權運動帶來反效果。