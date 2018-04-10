跟老婆冷戰結果慘了！他3餐吃泡麵、衣服穿到變酸臭

2018年04月10日 15:54 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

無論是情侶或者夫妻，一定都會經歷到爭吵、冷戰的過程，而近日就有一名男網友表示，和老婆大吵一架後，為了男人的面子和尊嚴，所以不願向老婆低頭，結果接下來他的日子可就難過了，不但三餐都吃泡麵，衣服酸味愈來愈重，還有電話費也忘記繳被停話，後來他終於和老婆和好後，生活再次回歸正常，讓他體悟到了「面子是不值錢的」，文章曝光也引發網友熱議。

一名男網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，近日和老婆吵架後，為了男人面子和尊嚴絕對不願低頭認錯，「我要保有我的骨氣！我是男人，不可能屈服於女人之下，身為男人，這點骨氣還是要有的，我才不要先認錯勒」，接著就是悲慘生活的開始，他接連幾天三餐都吃泡麵，而且「衣服換到沒有新的，乾淨的繼續穿，穿幾天味道越來越酸...」。

不僅如此，就連電費在內的許多費用都沒繳費，電話也因為這樣被停話。到最後原PO實在受不了了，主動向老婆求饒「我差點跪下來說：姐姐...對不起啦，我真的不知道妳這樣偉大，妳走，我會死在這裡...乾掉都沒人發現啊」。

原PO表示，自己終於發現所謂男人的面子根本不值錢，「每次我都以為不鳥她這樣威脅有用，可是錢都歸老婆管，泡麵想加個蛋都沒辦法，每次都害死我自己。」幸好後來兩人終於和好了，這讓原PO生活回歸正常，三餐開始有飯菜、雞腿可吃，他感動地直呼，「我的眼淚...它就是不爭氣...我想表達的是，反正終於可以不用吃泡麵了，好棒好棒好棒棒。」

文章曝光後，引發許多網友熱烈討論，紛紛留言表示，「安太座比安太歲重要，有覺悟有悟性，不錯不錯」、「真的不要隨便惹女人生氣，這是男人一輩子都要記得的一件事情」、「媒關係身為男人，我懂你的感受，就當男子漢大丈夫能屈能伸」、「真的很同情你的遭遇XDDD」。