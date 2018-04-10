佛系正妹改行賣「微型陰宅」 清明連假日賺10萬元

2018年04月10日 15:58 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

許多女孩都嚮往夢幻的工作，但大陸有一名美甲師，起初改行擔任寶塔(靈骨塔)客服與接待，之後得知一名年輕媽媽的思女情懷，又改做起「微型紙紮陰宅」，她在陰宅裡設計中華、歐美等各種風格，而她推出僅一年的時間就大受好評，清明節期間，每日平均更能賣10至20套，進帳高達10幾萬元。

綜合陸媒報導，現年29歲的天津正妹李秋遐，曾經是一名美甲美容師，也曾創業開過服飾店，直到2016年她至寺院擔任志工，因而選擇到玉佛寺擔任全職客服與接待的工作，也開啟她接觸殯葬業的生涯。

現年29歲的天津正妹李秋遐，曾經是一名美甲美容師，也曾創業開過服飾店(圖翻攝自/騰訊-大燕網)

她表示，在寶塔裡的骨灰罈旁都有一個「前廳」，主要是讓家屬擺放先人的物品，直到去年她與一名年輕媽媽聊天，對方提及早逝的女兒，表示女兒生前一直想要一套粉紅色沙發，但還未實現就去世了，眼看該名母親相當難過，因此李秋遐突發奇想，自己設計並手製出「微型紙紮陰宅」，希望可以圓小女孩未了的心願，沒想到這套紙紮陰宅也深受其他家屬喜愛。

而李秋遐設計的「微型紙紮陰宅」樣式相當多元，她製作一套陰宅需花費2至3個小時，也會依照家屬的要求做改變，套房裡的家具擺放也相當講究，每套定價980元人民幣（約新台幣4537元），若個別訂製款則定價為1480元人民幣（約新台幣6852元）。清明連假期間為高峰時期，每日可賣10至20套微型陰宅，可賺進約5至10萬元。

在玉佛寺擔任全職客服與接待的工作，也開啟她接觸殯葬業的生涯(圖翻攝自/騰訊-大燕網)

如今，李秋遐白天擔任客服，而晚上則做「微型紙紮陰宅」，雖然父母起初並不支持她，但隨著時間他們發現，女兒因工作改掉壞脾氣，甚至變得更孝順，因此也轉為接受，雖然許多網友對於這種工作相當忌諱，但她並不在乎外界的看法，認為自己一心服務家屬，只要對方滿意、先人住得舒服，她也就會感到相當開心。