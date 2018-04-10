巴西天空驚見「人形」不明飛行物 網驚呼：是外星人嗎？

巴西天空驚見「人形」不明飛行物 網驚呼：是外星人嗎？(圖/ 翻攝自微信號@國外那些事兒)

友善列印
／綜合報導

人們往往對於未知的世界充滿好奇，尤其飛碟、外星人這種科學無法解釋的謎團。最近巴西網路上瘋傳一段影片，一名駕駛在開車在一條公路上，在黃澄澄的天空發現一個黑色不明飛行物，讓他驚訝的是，外形就像是一個人；事後影片曝光，引起當地網友熱烈討論，有人更猜測應該是「外星人」。

綜合外媒報導，日前有一名來自巴西戈亞尼亞(Goiania)的駕駛，開車到農村公路上的時候，突然發現天空中疑似有不明物體在飛行，他原本以為只是飛機，但當他拿起手機拍攝時，猛然一看像是一個「人」站在雲上面，嚇得他將詭異畫面分享到網路上，引起熱議。

拍攝的駕駛一開始以為是飛機，沒想到仔細看像是一個「人」站在雲上面。 拍攝的駕駛一開始以為是飛機，沒想到仔細看像是一個「人」站在雲上面。(圖/ 翻攝自微信號@國外那些事兒)

拍攝到「人形」不明飛行物的駕駛補充表示，飛行物在空中停止一段時間，但沒多久竟以飛快的速度離開，消失在鏡頭前；他唯一肯定的是，「這不是飛機，也不是飛碟」。

影片分享到網路上後，吸引超過20萬人次觀看，更有網友猜測人影是「穿太空服的外星人」，但也有理性的網友覺得只是一朵像人形的烏雲罷了。而一名經營幽浮陰謀論網站的男子格魯克納(Tyler Glockner)對此表示，畫面中的「人影」的確有點奇怪，但僅有地點沒有其他資訊，無法確認是不是外星人。

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