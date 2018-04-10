陽光男相親搞烏龍！慘被女方當變態 網笑：尷尬了

2018年04月10日 17:46 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

許多人到了適婚年齡又未找到對象時，會選擇用相親的方式尋找另一半，不過第一印象非常重要，若做出尷尬的事情，可是讓人相當頭疼。大陸一名男網友在與女方相親時，不小心做出一個「聞鞋」的舉動，沒想到被對方誤認為「變態」，讓他哭喊好崩潰。

一名男網友@自有長情顧在論壇分享自己的故事，公司的同事與他相當好，由於他還處於單身，因此都會介紹對象給他，希望有朝一日可以幫他脫魯，不過他從未抱有希望「因為我哥們他媳婦(妻子)身材有點巍峨，相貌有些水滸的感覺，能給我介紹個啥樣的？」但看在對方的好意，又不好意思拒絕人家。

直到前幾週，他的同事表示要介紹妻子的閨蜜給他認識，更說女方的條件還不錯，因此相約兩人於週六在他家見面，而原PO起初並未多想，時間久了也忘記這件事情。直到當天他還去打籃球打到下午五點多，他的同事打電話來告知，女方已經到了而且飯菜也都準備好了，當時原PO沒有梳妝打理，直接就衝去同事家。

男子一個重心不穩，便踩到放在一旁的高跟鞋，沒想到鞋子主人正巧是相親對象(示意圖非當事人/達志影像)

抵達目的地後，當時客廳僅有同事一人，而原PO由於剛打玩球的關係，脫下一隻鞋時，發現襪子傳出陣陣惡臭，身體剛好又失去平衡，腳便踩到另一隻白色高跟鞋上，而鞋面留下一個黑色的腳印，沒想到這隻鞋的主人，正巧是今日來相親的對象，同事隨後遞來一張衛生紙，要他趕緊幫忙擦乾淨。

原PO由於剛打完籃球，因此襪子與腳傳出汗臭味(示意圖非當事人/達志影像)

「我也沒有多想就蹲下來，拿起那隻高跟鞋就擦了幾下，等擦了差不多的時候，我就聞下看看鞋子是不是有我的腳丫子臭味」，沒想到相親對象見狀此幕，馬上就問「你拿我鞋子做什麼？」事後，男網友不記得這場飯局的過程，只記得女方長相耐看，充滿賢慧的氣質，而且與他一樣喜歡文學，雖然兩人加了聯絡方式「但是人家不理我，怎麼辦，好鬱悶」。

原PO為了吸引對方注意，還經常發古詩和文學的文章「但是好像都石沉大海了，我估計她看到我聞她鞋子那一幕，是把我當成變態男極品男了，但是我真的不是變態極品」。許多網友都笑歪的回應「有的時候，第一印象很重要！只能找機會讓你朋友解釋一下了，如果還是不行，只能算了」、「畫面感太強了！真的好尷尬」、「且不說聞高跟鞋這事，忘記相親一身臭汗過去，難道還想有什麼好的感覺啊」。