2018年04月10日 18:28 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸廣東有一名43歲鄧姓男子在20歲時，是個身高只有161公分的矮個子，但短短2年內離奇「二次發育」，瞬間抽高27公分，變成188公分的巨人。但事後就醫診斷後，才得知長高是因為腦中長腫瘤，讓他受病痛折磨超過20年，直到近期才開刀切除腫瘤，目前已無生命危險。

據《廣州日報》報導，當年20歲時只有161公分的鄧男，在21歲到22歲兩年間離奇抽高27公分，變成188公分的巨人讓他相當開心，完全不覺得突然長高有任何問題；直到23歲的時候，他發現身體開始常常無力，而常常頭痛痛到受不了，最後就醫檢查後，才發現自己罹患腦下垂體腫瘤。

矮個子2年抽高27公分 開心變巨人真相竟是長腦瘤(圖/ 翻攝自微博@廣州日報)

醫師也解釋，鄧男之所以會抽高27公分，全都是腦瘤的關係，因為腦下垂體會分泌大量生長激素，才會導致鄧男出現長高、嘴唇變厚、頭顱變長和手掌變肥厚等狀況。鄧男父母認為動手術風險大，決定用放射性治療控制病情，鄧男因此飽受病痛折磨整整20年，後來他的脊柱變得越來越彎曲，走路及睡覺都無法像正常人一樣。

到了上個月底，被腦瘤嚴重影響生活及工作的鄧男，終於決定接受手術，院方也選擇較安全的鼻腔使用內視鏡的方式，成功切除腦下垂體瘤；而目前鄧男身體狀況恢復良好，也順利出院回家。醫師則提醒，民眾若發生離奇長高的狀況，千萬別顧著開心，忽略身體的異常反應。