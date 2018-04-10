蟾蜍精附身？婦呼吸發出詭異「咕咕聲」 全身火烤驅魔

2018年04月10日 19:04 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

大陸浙江溫州一名6旬老婦人，去年開始身體就經常感到不適，有時呼吸還會發出「咕咕」的聲響，誤信自己遭「蟾蜍精」附身，因此聽信他人提議，以火烤方式驅魔，沒想到造成她身體大面積燒燙傷，所幸趕緊救治才撿回一命。

根據《新浪浙江》報導，68歲的蔡姓老婦日前呼吸時，會發出詭異的「咕咕聲」，連說話的時候，喉嚨也經常感到不適，她向陳姓朋友提及此事，在一旁得知此事的葉姓友人便上下打量蔡婦，隨即大喊她遭蟾蜍精附身。自稱擁有法力的兩人便提出，應以火烤的方式驅魔，因為「蛤蟆精燙得受不了會跑走」，不過葉姓友人則擔心老婦身體會受不了。

但蔡婦相當害怕，希望能盡快趕走蟾蜍精，因此不斷懇求對方作法，兩人最終只好展開驅魔儀式，先是點燃千個紙元寶，再要求老婦雙手環抱火堆，由於相當疼痛，老婦一度向後退，兩人甚至抓住她，要求她堅持下去。數分鐘後，兩人才稱蟾蜍精已離開，並趕緊扶起老婦，但她的雙手雙腳、腹部及膝蓋都遭燙傷。

蔡婦感到身體相當不適，但仍按照兩人的指示，在傷口上敷香灰與喝香灰水，還拒絕子女帶她就醫，直到蔡婦最後因高燒不退昏迷，家人趕緊將她送醫搶救，所幸救回一命，不過此驅魔儀式已造成她二度灼傷，這時她才驚覺自己被騙，在家人的陪同下報警。

陳姓、葉姓友人被依故意傷害罪遭樂清市人民檢察院起訴，由於葉姓友人過去曾有故意犯罪前科，因此以故意傷害罪逮捕，而陳姓友人則是沒有前科，因此以「定罪不捕」當庭釋放，而兩人事後也與蔡婦達成和解。