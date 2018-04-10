盯著正妹車頭燈猛瞧 阿伯的「誠實目光」讓網友笑翻

光頭阿伯盯著正妹胸部猛瞧，超有戲表情讓不少網友笑翻（翻攝twitch）

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Amouranth身材火辣，常在社群網站上放送美照（翻攝IG） Amouranth身材火辣，常在社群網站上放送美照（翻攝IG）

這下真的是尷尬了！常常透過實況平台「twitch」直播的正妹實況主Amouranth，日前到健身房一邊運動一邊直播，但沒想到她的身材實在是太火辣，讓一旁經過的阿伯整個凍未條，不斷盯著她的車頭燈猛瞧，過程全被鏡頭給捕捉，讓不少網友看了之後通通笑翻。

以身材火辣為賣點的實況主Amouranth，除了會Cosplay不同的動漫、電玩角色外，也常常透過「ASMR（自發性知覺高潮反應，Autonomous sensory meridian response）」來和網友互動，而不吝嗇分享辣照的她，更在臉書和Instagram上也分別擁有超過22萬及66萬的粉絲。

日前Amouranth到健身房直播時，遇到一名被她的姣好身材給吸引、長相激似好萊塢影星馮迪索的光頭男子，而這位男子似乎是克制不住自己，竟毫不在意有鏡頭在拍攝，瘋狂盯著Amouranth的胸部，超有戲的表情讓不少網友看了之後紛紛留言笑虧「抓到了！馮迪索愛大奶」、「迪索母湯喔」、「太明顯了吧！馮迪索！」

除了健身直播外，Amouranth也會透過ASMR和網友互動（翻攝twitch） 除了健身直播外，Amouranth也會透過ASMR和網友互動（翻攝twitch）

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