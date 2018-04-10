員工私訊老闆「愛犬太萌捨不得出門」 佛心回應網暴動

2018年04月10日 21:05 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

每天要爬起床上班，不少人會因賴床耽誤時間，有時又碰上塞車等狀況，遲到在所難免。日前國外有一名女子每天都準時上班，不過有一日她卻傳訊息，表示自己會遲到並說出理由，老闆得知後不僅沒有生氣，甚至要求員工慢慢來，讓不少網友表示「還缺員工嗎？」

該名老闆上傳兩人對話內容，不少網友都大讚他的作法(圖翻攝自/boredpanda)

國外一名員工珍(Jenn)在某日上班前，發了一個簡訊向老闆告知，自己會遲到幾分鐘，老闆擔心員工出事因此接著詢問原因，而珍則誠實的表示，因為自己在準備上班時，發現家中的毛小孩睡相實在是太可愛了，她忍不住拿起手機拍照，因此耽誤了一些時間。

該名老闆大力讚揚珍8年來的優良表現(圖翻攝自/boredpanda)

該名老闆大力讚揚珍8年來的優良表現(圖翻攝自/boredpanda)

沒想到，老闆不但沒有生氣反而表示「妳看牠多可愛啊！妳不用急慢慢來，在妳進公司前，我會請米勒幫你接電話。對了，下個月將舉辦球賽「Bark at the Park」活動，要不要我給你兩張票，帶這小傢伙去看球賽」。而該名老闆將兩人的對話PO上網，更解釋為何自己會有這樣的作法，提到珍進公司8年僅請過1次假、遲到2次。

網友暴動表示「真希望能在你底下工作」(圖翻攝自/boredpanda)

第一次請假是珍到職9個月時，由於陪兒子去拔智齒，另外一次就是因為狗太可愛，才會遲到了11分鐘，而且珍就像是慈母一樣，公司許多年輕的員工都會稱呼她「老媽」，而她自從孩子五年前大學畢業後，她也會在信件裡自稱「媽」，是個相當友善的良好員工。不少網友羨慕的表示「我能為你工作嗎？我也有一隻可愛的狗，而且我會準時上班」、「還有缺人嗎？」、「希望每個老闆都能像你一樣這麼佛心」。