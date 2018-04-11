2018年04月11日 07:01 邱柏玟

台灣夜市美食是民眾最容易吃到CP值又高的，尤其是重口味又大份量的「蒙古烤肉」，更是許多人的最愛。最近有一名網友聊到兒時回憶，提到有個時期台灣人很流行吃蒙古烤肉，還有各種怎麼拿最划算的教學，但近年來夜市或街上蒙古烤肉店越來越少見，讓他納悶為何會退流行，意外掀起網友熱烈討論。

10日有一名來自台中的網友在《批踢踢實業坊》發文，提到印象中蒙古烤肉在他小時候很流行，各大夜市或是街邊都有店面，他很喜歡自己選食材，然後再拿給廚師料理的方式，他也說自己以前很喜歡吃；而原PO觀察到近年來平價的蒙古烤肉越來越少見，連高價位或是吃到飽類型的也不常見，忍不住好奇地問，「為啥蒙古烤肉會退流行啊？」

蒙古烤肉示意圖。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

原PO分享自己對蒙古烤肉的看法及疑問，勾起其他網友的回憶，有許多人也跟他一樣很喜歡吃，紛紛留言「我超愛吃的」、「圓山的超好吃，好懷念！」、「十幾年前常吃，一份一百出頭，學生蠻划算的」。

有大票網友則對於蒙古烤肉退流行感到不意外，各自點出有哪些缺點，「跟鐵板燒有8成像」、「因為很貴，你吃高價蒙古烤肉一個人5、6百，吃低成本青菜跟肉和一堆成本超低的配菜，久了就不會想去」、「肉的品質不怎麼樣，吃調味料的」、「不管怎麼加最後都會超鹹」、「肉質很差」。

退流行？高CP值台式「蒙古烤肉」快絕跡 網友卻說不意外(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

去蒙古其實吃不到蒙古烤肉，因為它是起源於台灣，由資深相聲演員吳兆南改良命名。蒙古烤肉是一種類似鐵板燒的中式料理，通常由大量蔬菜與多種肉類在平鐵板上拌炒；最特別的是，通常是由顧客自行挑選喜歡的菜類，再交給廚師料理。