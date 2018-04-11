2018年04月11日 07:30 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

「站有站相，坐有坐相」不過許多人都有翹腳的習慣，但其實這個姿勢對於身體相當不良。美國一名女子日前PO出，至醫院進行脊椎矯正的手術，照片中她的背部肌膚突出兩塊支架，而且還有一條貫徹背部的開刀疤痕，讓人看得忍不住寒毛直豎。

還敢翹腳嗎？脊椎側彎女PO術後照 背部外突2支架嚇壞網友(圖翻攝自/imgur)

美國一名女網友@PenutButterVibes，在網路相簿網站《imgur》分享自己的手術照，由於她長期受脊椎側彎之苦，因此至醫院動「脊椎側彎矯正手術」，照片中她坐在病床上，背部留下許多傷口，及一條長約30公分的開刀後疤痕，更恐怖的是，她的背部肌膚還突出兩塊白色支架，而左下方位於腎臟的地方，還連接輸出多餘瘀血的導管。

女網友PO出脊椎側彎的X光照，可以得知她的脊椎側彎狀況相當嚴重(圖翻攝自/imgur)

女網友也PO出自己脊椎側彎的X光照，可以得知她的脊椎側彎狀況相當嚴重，藉此告誡網友，若非天生脊椎側彎，後天就是因坐姿不良導致，而平時的姿勢影響身體發展。其實脊椎側彎矯正手術就是在脊椎椎體中，植入鋼釘與長桿連接，使側彎的脊椎矯正成直線，若嚴重到彎曲40至60度間，就有可能壓縮到胸腔、心肺等器官，對於身體具有高危險性，且心肺功能都會因此下降，必須及早治療。