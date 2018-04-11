樹幹長出密集「黑色腫瘤」！她崩潰喊吐 網虧：這超貴

2018年04月11日 09:54 杜炤佑

密集恐懼症的人要小心！日前一名女網友在臉書分享一張照片，表示在樹幹上發現許多密集的黑色圓狀物，讓她瞬間感到噁心，崩潰PO上網詢問，結果許多網友紛紛說她不識貨，「這個營養價值高」、「這超貴」。

女網友在臉書社團「爆廢公社」PO出一張照片，只見樹幹上長滿了像是腫瘤般的黑色物體，讓她看了起雞皮疙瘩，直呼「這⋯⋯什麼辣（啦）！」照片曝光後，許多網友紛紛留言，「覺得像龍貓裡的煤炭球」、「我看到這個密密麻麻的東西，就有莫名的恐懼症」、「不會是某種昆蟲吧」、「好像腫瘤」、「長知識了，原來鐵蛋長在樹上」、「誰把珍珠奶茶的珍珠亂噴」、「我以為福壽螺」。

樹葡萄含有豐富的維生素C、磷、鎂等物質。(圖/爆廢公社)

不過也有專業網友解答，原來這些黑色果實名為「嘉寶果」，又稱「樹葡萄」，是熱帶、亞熱帶水果，而果實成熟後會變成黑色，果肉則是白色的，吃起來又甜又酸，是含豐富的維生素C、磷、鎂等物質。

據了解，樹葡萄1年可採收4次，每年3到4月，及8到10月為果肉最甜的季節，結果前會先開出白色的小花，花謝後結成綠色果實，再逐漸變黑色的熟果。不過數葡萄的產量不算多，因容易失水，存放室溫2到3天就會發酵，所以除了產地現採或宅配，市面上很少零售。