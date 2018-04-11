樹幹長出密集「黑色腫瘤」！她崩潰喊吐 網虧：這超貴

樹幹長出密集「黑色腫瘤」！她崩潰喊吐 網虧：這超貴(圖/爆廢公社)

友善列印

密集恐懼症的人要小心！日前一名女網友在臉書分享一張照片，表示在樹幹上發現許多密集的黑色圓狀物，讓她瞬間感到噁心，崩潰PO上網詢問，結果許多網友紛紛說她不識貨，「這個營養價值高」、「這超貴」。

女網友在臉書社團「爆廢公社」PO出一張照片，只見樹幹上長滿了像是腫瘤般的黑色物體，讓她看了起雞皮疙瘩，直呼「這⋯⋯什麼辣（啦）！」照片曝光後，許多網友紛紛留言，「覺得像龍貓裡的煤炭球」、「我看到這個密密麻麻的東西，就有莫名的恐懼症」、「不會是某種昆蟲吧」、「好像腫瘤」、「長知識了，原來鐵蛋長在樹上」、「誰把珍珠奶茶的珍珠亂噴」、「我以為福壽螺」。

樹幹長出密集「黑色腫瘤」！她崩潰喊吐 網虧：這超貴 樹葡萄含有豐富的維生素C、磷、鎂等物質。(圖/爆廢公社)

不過也有專業網友解答，原來這些黑色果實名為「嘉寶果」，又稱「樹葡萄」，是熱帶、亞熱帶水果，而果實成熟後會變成黑色，果肉則是白色的，吃起來又甜又酸，是含豐富的維生素C、磷、鎂等物質。

據了解，樹葡萄1年可採收4次，每年3到4月，及8到10月為果肉最甜的季節，結果前會先開出白色的小花，花謝後結成綠色果實，再逐漸變黑色的熟果。不過數葡萄的產量不算多，因容易失水，存放室溫2到3天就會發酵，所以除了產地現採或宅配，市面上很少零售。

還敢翹腳嗎？脊椎側彎女PO術... 好市多買到「發霉起司」崩潰 ...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。