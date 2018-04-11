好市多買到「發霉起司」崩潰 網揭素質問題：逛完又拿去換！

2018年04月11日 11:57 杜炤佑

10日台中一名女網友到好市多購物時，回家後竟發現起司還未開封，邊角處就已經看見黴菌，讓她無奈地說：「第一次發生，已退（貨）！」對此，也有其他網友點出關鍵，表示冷藏品變質的原因，可能是有些顧客習慣帶著冷藏食品一邊採購，「離開前再去換一包，搞得東西很容易變質。」

女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文表示，自己買這牌的起司已經快1年多，這次是第一次遇到發霉的情況。當天買回來準備要分裝時，發現其中1條已經有黴菌，本來想說認賠算了，「檢查發現，未拆的起司連續3條都發霉，我想還是有人會認賠，有人會不退。我的決定是『退貨』重新購買！」

原PO表示，買這牌的起司已經快1年多，這次是第一次遇到發霉的情況。(圖/Costco好市多 商品經驗老實說)

對此，其他網友則紛紛提出看法，「曾經就在現場看過，有人拿車上放很久的起司回去架上換。我都是先逛看好要買的，最後再去拿，然後直接去結帳。」原PO也無奈地表示：「我只能說....我們永遠不知道上一個人是什麼購物習慣！」

有網友表示，建議好市多可以更改動線，或是提供保鮮袋給顧客使用。不過，其他人也說，如果消費者都已知冷藏食品易腐壞，就應該先以身作則，「養成逛完賣場再拿冷凍冷藏品直接結帳的好習慣，國民素質」、「我覺得自備保冷袋是必要的。」