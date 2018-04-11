癡情男暈船「28歲正妹」遭詐3000萬 真相曝光讓他好傻眼

李男被「28歲正妹」迷得神魂顛倒，前後砸了600萬人民幣來討她歡心（翻攝微博）

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妝前妝後實在是差很大，讓李男大嘆「人不可貌相」（翻攝微博） 妝前妝後實在是差很大，讓李男大嘆「人不可貌相」（翻攝微博）

中國大陸深圳一名30歲的李姓男子，上個月在一間足浴中心結識了一位外型亮眼、自稱只有28歲的女子王晶晶，李男立刻「暈船」，接連被王女以投資為由騙走了600萬人民幣（約新台幣3000萬元），而在警方將王女逮捕後，李男才發現這位「28歲的正妹」其實已經是個42歲的媽媽，兒子都已經20歲了，讓他傻眼大嘆「真是人不可貌相」。

根據《新浪網》報導，李男在見到王女後，隨即被她的亮眼外貌給迷得神魂顛倒，而王女眼看肥羊上鉤，就立刻以投資房地產、母親病危、澳門賭博被扣押、工人摔死、公司消防違規要疏通等各種奇葩理由，接連騙走了李男600多萬人民幣，而李男也為了愛人，甘願當個散財的火山孝子。

李男的哥哥眼見弟弟身陷王女的美人計，為了防止弟弟再被騙錢，因此決定報警處理。警方深入調查後發現，這位自稱28歲的王女其實已經是個有著20歲兒子的42歲媽媽，但警方也直言，王晶晶保養得很好，加上他很會打扮，若是打理一下，起碼年輕個20歲都沒有問題。

而在警方發現真相後，李男才瞬間夢醒，完全不敢相信自己眼中的「女神」竟然是個42歲的媽媽，嚇得他直呼實在是「人不可貌相」。王女被逮後，則是坦承詐騙，並當場痛哭失聲，表示自己因為賭博欠了很多錢，逼不得已才會出來搞詐騙。

王女聲稱媽媽在浴室跌倒，頭都摔破了（翻攝微博） 王女聲稱媽媽在浴室跌倒，頭都摔破了（翻攝微博）
工人摔死也是要錢的理由（翻攝微博） 工人摔死也是要錢的理由（翻攝微博）
警方逮捕王女後，排排站跟她合照（翻攝微博） 警方逮捕王女後，排排站跟她合照（翻攝微博）
盯著正妹車頭燈猛瞧 阿伯的「...

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