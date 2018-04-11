翁寫紙條「下站有16名老人上車」 霸佔整排電車座位

2018年04月11日 14:46 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

讓座是一種美德，但視為理所當然就有些不恰當。日本宮城縣仙台市某個老人會日前相約出遊，他們為了幫下站上車的朋友站位，竟用A4紙寫「下一站會有16名老人上車」字條，霸佔整條座位，讓上車的民眾都不好意思坐，而這種行為也引發網友討論。

據日本《J-CASTニュース》報導，9日上午9點左右，一名從仙台站上車的60歲左右的老翁，一上車就在車廂內的空位放上「佔位紙條」，並在上面寫「下一站會有16名老人上車」，疑似就是要警告其他上車的民眾，許多民眾見狀也都不好意思坐下，只能乾瞪眼的看著空坐位。

日本東北部目前正是賞櫻季節，也湧入不少旅客與當地民眾(示意圖非當事地點/達志影像)

據了解，由於這條列車路線包含賞櫻的熱門景點，不少上車的民眾也是要去賞櫻，雖然隨後列車長經過時發現，有隨即警告該名放紙條的老翁，而其他老人也在長町站上車，一行人最後於大河原站下車賞櫻。這件事情也被網友PO上網，許多人紛紛指責「這種行為太自私了」、「根本倚老賣老」、「若想要有位置坐，就應該是買指定坐位啊！」

老人會秘書長對此表示，並沒有聽說這件事，但有收到不少抱怨的電話與信件，也對此事件道歉，提到每個人都有享有坐座位的權利，這樣的行為相當不妥，未來也會加強對成員的宣導，並對當事人進行輔導，避免類似事件再發生。